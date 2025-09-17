°ì¹ï¤âÁá¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¡ØGTA6¡Ù¡¡¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÈÌ¾ºî±Ç²è¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡É
¡¡¤â～¡¢º£¤«¤éÍèÇ¯5·î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤´Â¸ÃÎ¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥È¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥ÈⅥ¡Ù¤¬È¯Çä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÏËèÆü¥È¥ì¥¤¥éー¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯Í·¤Ó¤¿¤¯¤Æµ¤¤¬¶¸¤¤¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡ØGTA6¡Ù¤ÎÉ÷·Ê¤ä¿ÍÊª¤¿¤Á¡ÊRockstar Games¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸½ºß¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥È¡Ê°Ê²¼GTA¡Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤ÏÂçÅÔ»Ô¤Ç¤ÎÈÈºá¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£½é´ü¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸«²¼¤í¤·»ëÅÀ¤Î¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌÊÆ¤Ç2001Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥ÈⅢ¡Ù¤Ç¤Ï´°Á´3D²½¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ô³¹ÃÏ¤Ç¥®¥ã¥ó¥°¤Î¼ê²¼¤È¤·¤ÆÈÈºá¤òÈÈ¤·¤Þ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥²ー¥àÆâÍÆ¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡PS2»þÂå¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤Î¡ØⅢ¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ø¥Ð¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¡ØⅢ¡Ù¤Ç¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ê¥Ð¥Æ¥£ー¥·¥Æ¥£¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Ð¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥µ¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÉñÂæ¤¬¥µ¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹½£Á´ÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ã¤Ý¤¤¥í¥¹¥µ¥ó¥È¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥ó¥Õ¥£¥¨¥í¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ã¤Ý¤¤¥é¥¹¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¥¹¤Î3ÅÔ»Ô¤ÇË½¤ì²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«·ÈÂÓµ¡¸þ¤±ºîÉÊ¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤òÈ¯Çä¤·¤Ä¤Ä¡¢PS3°Ê¹ß¤Ï¼¡À¤Âåµ¡¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¡ØGTA¡Ù¥·¥êー¥º¡£2008Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥ÈⅣ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¤È¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ë°Û¿§ºî¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸½¾õ¤Ç¤ÎºÇ¿·ºî¤¬¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥ÈⅤ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£3¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¶¯Åð¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¡ØⅤ¡Ù¤Ï·æºî¤ÈÌ¾¹â¤¯¡¢È¯Çä¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥É¤Ï¹¤¯¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¡ØGTA¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë¸µ¥Í¥¿¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¡£°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥Ð¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡Ù¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â1980Ç¯Âå¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤Ë¡¢¥à¥·¥çµ¢¤ê¤Î¥®¥ã¥ó¥°¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤âÎ¢¼Ò²ñ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¿È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¶ÚÎ©¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ø¥¹¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£°ã¤¦¤Î¤Ï½Ð¼«¤¬¥¥åー¥Ð¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥ê¥Ð¥Æ¥£ー¥·¥Æ¥£¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥®¥ã¥ó¥°¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£¡Ø¥Ð¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡Ù¤ÇÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¥È¥ßー¡¦¥Ù¥ë¥»¥Ã¥Æ¥£¤ÎÉþÁõ¤ò¥È¥Ëー¡¦¥â¥ó¥¿¥Ê¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿1992Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥àー¥Óー¤äÈÈºá±Ç²è¤Î±Æ¶Á¤¬Ç»¤¤¡£¡Ø¥Üー¥¤¥º'¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥Ã¥É¡Ù¤ä¡Ø¥«¥éー¥º Å·»È¤Î¾Ã¤¨¤¿³¹¡Ù¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÎÞ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿80Ç¯ÂåËö～90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¹õ¿Í¤Î¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¥®¥ã¥ó¥°Æ±»Î¤Î¹³Áè¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤â¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤«¤é¤Î°úÍÑ¤¬¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤¬¡ØⅤ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¾å¤Ç¤Î¶¯Åð¡×¤¬¼çÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØⅤ¡Ù¤¬°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·æºî¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ø¥Òー¥È¡Ù¤À¡£¡Ø¥Òー¥È¡Ù¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¶¯Åð¤Ç¤Î°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦ÃË¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬·×²èÃÊ³¬¤«¤é¼Â¹Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Í¤Ã¤Á¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¡ØⅤ¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥²ー¥à¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¶¯Åð¤Î¤¿¤á¤Î¥Áー¥à¤ò½¸¤á¡¢·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£3¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥²ー¥à¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥Òー¥È¡Ù¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶¯ÅðPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬²ó¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¥Òー¥È¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤â¤·¤ì～¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥±～¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¡¢¡ØⅥ¡Ù¤À¡£¥È¥ì¥¤¥éー¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï2¿Í¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥å¥Ð¥ë¤È¥ë¥·¥¢¡¦¥«¥ß¥Î¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥ë¥·¥¢¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¥ë¥·¥¢¤¬·ºÌ³½ê¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¥±¥Á¤Ê¼è¤êÎ©¤Æ²°²Ô¶È¤ÇºÙ¡¹¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¥ë¥·¥¢¤¬½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¥±¥Á¤Ê²Ô¶È¤Ë¤Ï¥ª¥µ¥é¥Ð¤·¤Æ¡¢¾ï²Æ¤Î¥Ð¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ2¿Í¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¥Ð¥Á¥Ð¥Á²Ô¤´¤¦¤¼¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¼ç¿Í¸øÁü¤Ï¥·¥êー¥º½é¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢½÷À¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇGTA¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÎø¿Í¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¡ØⅢ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Êª¸ì¾å¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¤À¤¬¡¢¡ØⅤ¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥ë¥·¥¢¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÈÈºá¼Ô¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈ¯ÌÜ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¥Ü¥Ëー¡õ¥¯¥é¥¤¥É¤À¤í¤¦¡£²¿ÅÙ¤â±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ÍÌ¾¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø²¶¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¤¬¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ë¥åー¥·¥Í¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¥Ð¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤Ç°ìÚ¼Àé¶â¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍÛÀ¤Ê¥Î¥ê¤È¤Ï¾¯¡¹°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸½ºßºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥¤¥éー¤è¤êÀè¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥ì¥¤¥éー1¡×¤Î±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥È¥ì¥¤¥éー¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥ë¥·¥¢¤¬¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò¹½¤¨¤ÆÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¡Ø¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎËÁÆ¬¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤È¥Ï¥Ëー¡¦¥Ð¥Ëー¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ë¤òÈ´¤¡¢¶¯Åð¤ò»Ï¤á¤ë¥·ー¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê～¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³Î¤«¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÈÈºá¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ü¥Ëー¤È¥¯¥é¥¤¥É¤ÏÄ¶ÍÌ¾¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤¬Èá·àÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥Ñー¤Ç¥®¥é¤Ä¤¤¤¿¡ØGTA¡Ù¤Î¥Î¥ê¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¤À¤¬¡¢¡ØⅥ¡Ù¤Ç»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥ÎºîÉÊ¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î±Æ¶Á²¼¤Çºî¤é¤ì¤¿ÈÈºá±Ç²è¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ØⅥ¡Ù¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥È¥ì¥¤¥éー¤Ç¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤¿¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢90Ç¯Âæ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¬¡¢¥×¥ì¥¤ÆâÍÆ¤ä¥¹¥Èー¥êー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥ÎºîÉÊ¡Ê¤ª¤è¤Ó¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ã¤Ý¤¤ºîÉÊ¡Ë¤«¤é¤Î¤Ê¤ó¤é¤«¤Î°úÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤é¡¢90Ç¯Âå～Y2K¤Ã¤Ý¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ã¤Æ¡¢º£¼ã¤¤¿Í¤Ë¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤ª¤µ¤é¤¤¤È¤·¤Æ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡Ø¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¡ØⅥ¡ÙÈ¯Çä¤Þ¤Ç¤ËÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£¤Û¤ó¤È¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê±Ç²è¤«¤é¥Í¥¿¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Áá¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤¢¤¢¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éÍèÇ¯¤Î5·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÊ¸¡á¤·¤²¤ë¡Ë