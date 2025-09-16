日向坂46金村美玖、青空バックに笑顔がキラリ！夏の終わりの寂しさを吹き飛ばす美しさで魅せる

9月20日から、全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を控える日向坂46。9月17日発売の最新シングル「お願いバッハ！」でWセンターを務める金村美玖が、9月16日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』10月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場した。

【写真】5期生・下田衣珠季は爽やかな装いで裏表紙に登場

今回は「夏の終わりの寂しさを君と紛らわせて」というテーマで撮影。静かな海や夏の終わりの陽ざしが降り注ぐ一軒家を舞台に、自然体で笑顔溢れるシーンや、陽ざしに照らされた美しい姿など、どこか寂しさを感じるこの時期を一緒に吹き飛ばすような内容に仕上がった。

表紙に選ばれたのは、金村の笑顔と夏の青空が映える印象的な1枚。2025年夏の想い出となる1冊となっている。

ロングインタビューでは、「お願いバッハ！」でともにWセンターを務め、「肩で会話するような間柄」と語る小坂との関係性や、金村の“らしさ”溢れる「やんす事件」の真相、今年加入した5期生について、ツアーへの意気込みなど大ボリュームでお届けする。

なお、今号のHMV&BOOKS online限定特典は2種から選べる金村のポストカードとなっている。

また、同号では「EX大衆賞」の受賞を記念して、日向坂46の5期生・下田衣珠季が裏表紙に登場。撮りおろしグラビア＆インタビューも掲載している。

さらに、石塚瑶季×清水理央、坂井新奈×鶴崎仁香の対談など、新体制となり、ますます勢いづく日向坂46の大特集号となっている。