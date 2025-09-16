日向坂46・金村美玖が表紙を務める『EX大衆』が2025年9月16日（火）に双葉社より発売される。

【画像】日向坂46・金村美玖が『EX大衆』で「夏の終わりの寂しさを君と紛らわせて」をテーマに撮影

9月20日からの全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を控える日向坂46。9月17日発売の最新シングル「お願いバッハ！」で、Wセンターを務める金村美玖が、9月16日（火）発売の月刊アイドル誌『EX大衆』10月号の表紙＆巻頭に登場。

今回は「夏の終わりの寂しさを君と紛らわせて」というテーマで撮影。静かな海や夏の終わりの陽ざしが降り注ぐ一軒家を舞台に、自然体で笑顔溢れるシーンや、陽ざしに照らされた美しい金村など、どこか寂しさを感じるこの時期を一緒に吹き飛ばすような内容となっている。

表紙に選ばれたのは、金村の笑顔と夏の青空が映える印象的な1枚。2025年夏の想い出となる一冊となった。ロングインタビューでは、「お願いバッハ！」でともにWセンターを務め、「肩で会話するような間柄」と語る小坂菜緒との関係性や、金村の“らしさ”溢れる「やんす事件」の真相、今年加入した五期生について、ツアーへの意気込みなどが掲載される。石塚瑶季×清水理央、坂井新奈×鶴崎仁香の対談など、新体制となりますます勢いづく日向坂46の大特集号となった。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）