TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クール第22話（最終話）「それぞれのミッション」のあらすじと場面カットが公開された。

原作は、全世界累計発行部数1,500万部を突破している、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて2020年から連載中の同名コミックス。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリーだ。第1クールは、坂本たちが、謎の人物“X（スラー）”が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕した。

第22話で描かれるのは、シンの窮地に駆けつけ、楽が遠隔操作する軟柔を倒した坂本。合格者たちがそれぞれ帰路につく中、虎丸と真冬にX（スラー）の魔の手が迫る。一方、ORDERの南雲、神々廻、大佛の3人は、X関連の事件を調査するため、京都へと向かう。無事に編入試験を終えた坂本とシンは、Xのデータを手に入れるため、JCCへの潜入作戦を決行。波乱必至のスクールライフが、ついにスタートする。（文＝リアルサウンド編集部）