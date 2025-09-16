この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル』の最新動画「【もし授かったら…】13人目まだイケる？65歳MARK驚きの精子年齢！」が話題になっている。助産院を営む助産師HISAKOさんと夫・MARKさんが、大家族のエピソードや年齢を重ねての家族計画について本音で語った。



冒頭、HISAKOさんは「今日は、僕の大切な人形をご紹介しようかなと」と言いながら、家族そっくりの人形や子どもたちの個性について紹介。12人の子どもを育ててきたHISAKOさんは、再婚したMARKさんとの間にできた11番目と12番目のトトとねねは、「超社交的」で「遺伝子が違うとこんなにも性格が変わるのかって、染色体って面白い」と驚きを語る。



夫婦のやり取りの中で、話題は「13人目」まで発展。HISAKOさんが「12人まで来たら、12も13も変わらん」と冗談混じりに話すと、夫・MARKさんは昨年64歳で、誰にも内緒で泌尿器科で精液検査を受けたというエピソードを告白。結果は「精子の数が20代の平均の10倍、運動率も高い」という驚きの内容で、「医師に『これ全然子供できますよ』って言われた」と満面の笑みで報告。HISAKOさんは「私50やから…ごめんなさい」としながらも、「自分を知るって大切」と夫を労った。



また、「男の子がもう一人欲しかった」と本音を口にし、「実は名前まで考えてた。音つながりで『あお』」と“もしも”の名前を初公開。「今となっては叶わなかったけど、12人も授かったこと、また孫が生まれたことにも感謝しかない」と振り返る。



最後は「僕のKPIは110歳健康で元気円満」と笑い、「絶対に妻より1日長生きする！」と夫婦ならではの絆と明るい人生設計への決意を見せたHISAKOさん。動画を締めくくり「13人目は叶いませんでしたけど、今とても幸せです。皆さんの役に立つよう、これからも元気に頑張ります」と力強く語った。