Mrs. GREEN APPLEが、9月15日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演。大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架がそれぞれInstagramにて舞台裏ショットを公開した。

【画像】ミセス大森元貴＆若井滉斗『ロッキン』舞台裏ショット／黒ジャケット姿のミセス3ショット

■汗だくの大森元貴と藤澤涼架が眉間にシワを寄せたレア（？）ショット

まず、藤澤は自身のInstagramのストーリーズを更新。「ロッキンありがとうございました！ もとちき君29歳初ライブもお疲れ様でした」というメッセージに拍手の絵文字を添えて、大森との2ショットを公開した。

ステージ終わりだろうか、ふたりともなぜか眉間にシワを寄せたような表情。藤澤のシャツは汗で色が変わっており、大森は頬が赤く、髪も少し乱れているように見える。

9月14日に誕生日を迎えた大森。誕生日当日には藤澤と若井が大森との記念ショットをかわいらしくデコレーションして投稿していた。

ファンからは「もとちき？？？」「じわじわくる」「かわいすぎる」「需要しかない」「すごい汗」「お疲れ様でした」といった声が寄せられている。

■大森元貴は幼少期の写真がプリントされたケーキやステージからの眺めを披露

また大森は自身のInstagramにて、幼少期の写真がプリントされたバースデーケーキや観客が盛り上がっている様子をステージ上から撮影した動画などを公開。

■若井滉斗は自身プロデュースのTシャツを着用！ドアップショットも

若井は自身のInstagramで、若井がプロデュースした “Wakai Hiloto「NewLevelUnlocked」- 2025 Birthday” のTシャツを着ている姿やドアップショットなどを公開した。

■黒ジャケットを纏ったMrs. GREEN APPLE

なお、Mrs. GREEN APPLEの公式Xでは、黒ジャケット衣装での3ショットが公開。こちらでは大森も藤澤もいい笑顔だ。