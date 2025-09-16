コートヤード・バイ・マリオット札幌にて、ランチブッフェ「ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐ 秋の収穫祭 ‐」を開催。

ワイン街道の名で有名な、ブルゴーニュ地方からリヨンにいたる伝統料理を楽しめるランチブッフェです！

また、総料理長が腕を振るう、北海道の秋が詰まったディナーコースも登場します☆

コートヤード・バイ・マリオット札幌「Substance（サブスタンス）」ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐ 秋の収穫祭 ‐

期間：2025年10月1日（水）〜 11月30日（日）

時間：11:30 - 14:30 (最終入場 13:30)

料金：大人 3,600円（税・サ込）／子ども 1,800円（税・サ込）

場所：2F オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

予約・問合せ：ホテル代表（011）206-0039、Web

コートヤード・バイ・マリオット札幌のオールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」にて「ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐ 秋の収穫祭 ‐」を開催。

フランスの美食文化を代表するブルゴーニュ地方・リヨンの伝統料理を、北海道の豊かな食材と融合させ、秋の収穫祭をテーマにした期間限定ランチブッフェです！

大地の恵み豊かなブルゴーニュと、四季折々の食材が揃う北海道。

両地域の魅力を融合した、秋を楽しむ料理の数々が提供されます。

パリ南東部に位置するブルゴーニュ地方から南の「リヨン」までは、「ブルゴーニュワイン街道」とも呼ばれるエリア。

エスカルゴやコック・オ・ヴァン、ウフ・アン・ムーレットなど、ワインと相性の良い料理はこの土地ならではの食文化を物語っています。

また、各地のワインも取り揃え、「ブルゴーニュワイン街道」を旅する気分をあと押しする内容です！

ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐ 秋の収穫祭 ‐ メニュー例

ポーチドエッグやベーコンが特徴のサラダリヨネーズ

サラダコーナー＆冷製デリには、コートヤード札幌の人気ベジタブルデリメニューが登場します。

ハムとパセリをゼラチンで固めたジャンボンペルシエ

リヨン名物の「サラダリヨネーズ」や「ジャンボンペルシエ」といった郷土料理のほか、北海道の恵を使ったメニューも。

北海道産有機野菜のミックスリーフや人参、ラディッシュを薄くスライスしたカラフルな「コポー」をはじめ「北海道産メロンと生ハムのサラダ」「鮮魚のカルパッチョ」などを楽しめます。

ライブキッチンでは「北海道産牛のローストビーフ ポムリヨネーズ添え」を一皿ずつ提供。

北海道産牛のローストビーフ ポムリヨネーズ添え

北海道産牛の芳醇な香りも楽しめるローストビーフは、リヨン風ポテト「ポムリヨネーズ」と一緒に味わうことができます。

コック・オ・ヴァン

ほかにも「北海道産鶏のコック・オ・ヴァン」や

エスカルゴのブルゴーニュ風

「エスカルゴのブルゴーニュ風」などの温製料理も用意されます。

ヌイユ

フランスでパスタを指す「ヌイユ (nouille)」やバターライスと合わせて食べるのがおすすめです。

曲線が広がるブルゴーニュ地方の田園風景と、ブッシュドノエルなどのロールケーキ型のスイーツが多いフランスからヒントを得た、2つの「ぐるぐる」メニューもラインナップ。

インパクトのあるビジュアルが楽しい、本格的な料理とスイーツが提供されます☆

ぐるぐるソーセージ (アンドゥイエット風自家製ソーセージ)

「ぐるぐるソーセージ（アンドゥイエット風自家製ソーセージ）」のアンドゥイエットは、香辛料に漬け込んだ豚の内臓を腸に詰めたシャルキュトリ。

腸詰め作業から、一本一本シェフの手作りで仕上げた、グルグル巻きのソーセージは迫力抜群です。

大きなパエリア皿でつくる ぐるぐるモンブラン

スイーツには、大きなパエリア皿にロールケーキを螺旋状に並べてつくった「ぐるぐるモンブラン」が登場。

実りの秋にふさわしい主役のデザートは、パティシエが一皿一皿に分けてサーブされます！

ブルゴーニュ地方の本格的なスイーツ

また、ぐるぐるモンブランの他にも「パン・デピス」「マルジョレーヌ」「洋梨の赤ワインコンポート」「2種のタルト（タルトポワール / サブレ・オ・プラリーヌ）」などが登場。

ブルゴーニュのエスプリを感じさせる、数々のスイーツを堪能できます☆

ディナーコース「Menu automne（ムニュ オトンヌ）」

期間：2025年10月1日（水）〜 11月30日（日）

時間：17:00 - 21:30 (L.O.)

料金：コース A 8,400円（税・サ込）全5品／B 11,500円（税・サ込）全6品／C 15,000円（税・サ込）全7品 ※前日までに要予約

場所：2F オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

予約・問合せ：ホテル代表（011）206-0039、Web

メニュー内容：

・どろ豚と栗のリエット

・秋のサラダと北海道産ホタテのカルパッチョ 柚子のヴィネグレットとルッコラのスフェリフィケーション

・北海道産秋刀魚とフォアグラのプレッセ 菊芋のブルーテと共に

・北海道産キンキのナージュ 焦がし葱醬油のアクセント

・スペイン産ひな鳥のファルシ ソースアルビュフェラ ユキノシタのソテーを添えて

・北海道産フロマージュのミルフィーユ ハスカップのアイス

・フランス語で秋を意味する「automne（オトンヌ）」

「Menu automne（ムニュ オトンヌ）」は、北海道の秋の恵みとフランス料理の技法が織りなす、味わい豊かなディナーコースです！

総料理長のスペシャリテ「北海道産秋刀魚とフォアグラのプレッセ」を含む、香り高い一皿一皿を心ゆくまで堪能できます☆

ワイン街道の伝統料理と北海道の恵み、2つの魅力を組み合せた魅惑のランチブッフェ。

コートヤード・バイ・マリオット札幌の「ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐ 秋の収穫祭 ‐」は、2025年10月1日〜11月30日まで開催です！

