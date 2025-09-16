トヨタ新「凄い“4WD”スポーツカー」発表に大反響！ 「専用エアロ」武装の“本気仕様”に「素晴らしい」の声も！ 大型ウイング×ボンネットダクトが目を惹く「GRヤリス エアロパフォーマンスPKG」登場！

専用エアロの“本気仕様”に反響集まる

2025年9月12日にTOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は、3ドアハッチバックスポーツ「GRヤリス」に新たな選択肢として「Aero Performance Package（エアロパフォーマンスパッケージ）」を発表しました。

発売は同年10月1日を予定しており、ネット上ですでに多くの反響が集まっています。

大きなリアウイングがカッコイイ！

GRヤリスは2020年9月に登場した、ヤリスをベースとしたコンパクトスポーツモデルです。

ラリーやスーパー耐久シリーズなどモータースポーツの実戦から得た技術をフィードバックし、専用ワイドボディや1.6リッター直列3気筒ターボ、そしてスポーツ4WDシステム「GR-FOUR」を採用することで、一般道からサーキットまで幅広いシーンで高いパフォーマンスを発揮してきました。

登場以来、改良も積極的に進められています。2024年1月には大幅改良版では操作性を重視したコクピットや新開発の8速AT「GR-DAT」を導入。

さらに2025年4月の再改良では、レスポンスの向上やEPS（電動パワーステアリング）の設定変更、大型フットレストの追加など、ドライバー目線でのアップデートが施されています。

そして今回、新たに追加されたのがエアロパフォーマンスパッケージです。

対象となるのは上級グレード「RZ“High performance”」とモータースポーツベースの「RC」。

パッケージの開発背景には、スーパー耐久シリーズや全日本ラリー選手権といった過酷な舞台での経験があり、そこから得られた知見が6つの専用エアロパーツに凝縮されています。

まず目を引くのは「ダクト付きアルミフード」です。

これはラリー参戦車で先行開発され、GRMNヤリスのカーボンフードと同形状のダクトを備えたもの。

高速走行中にエンジンルームの熱を効率的に逃がし、冷却性能を大きく向上させます。

さらに「フロントリップスポイラー」はスーパー耐久で培った空力ノウハウを反映し、フロントの接地感を高めつつ、トータルでのリフトバランスを改善します。

当初は採用予定がなかったものの、TGRのプロドライバー大嶋和也選手のフィードバックを反映し、最終的に追加されたパーツです。

そのほかにも、ブレーキング時の安定性を高める「フェンダーダクト」、ボディ下の気流を整える「燃料タンクアンダーカバー」、シーンに応じて角度調整が可能な「可変式リアウイング」、そしてリアバンパーの空気滞留を抑えてCd値を低減する「リアバンパーダクト」など、どれもレースでの実体験から生まれた機能的なパーツばかりです。

特にリアバンパーダクトは、スーパー耐久で実際にリアバンパーが空力負荷により外れるというトラブルを起点に開発されたという点で、現場直結の改良といえるでしょう。

なお、エアロパフォーマンスパッケージの価格（消費税込み）は、RZ“High performance”が6速MT仕様で547万5000円、GR-DAT仕様で582万5000円。

RCは6速MT仕様が405万5000円、GR-DAT仕様が440万5000円に設定されています。

そんなエアロパフォーマンスパッケージの発表に対してネット上では、「完全にサーキット仕様じゃないか」「本気度が違う」「よりカッコよくなった」といった興奮気味のコメントも目立ちます。

一方で、「値段は張るけど、この性能なら納得」「約600万円か…高いなあ」「普通の通勤にはオーバースペックかも」という冷静な意見も聞かれました。

また、「こういう本物の技術を一般ユーザーが買えるのは素晴らしい」「レーサーの意見が反映されているのは説得力がある」という声もあり、モータースポーツファンを中心に期待が高まっています。

発売を目前に控えたエアロパフォーマンスパッケージ装着のGRヤリス。

競技から生まれた本格エアロが市販車に落とし込まれたことで、スポーツカー好きの心をさらに熱くさせる存在となりそうです。