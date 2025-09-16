¡Ö¤Ê¤¼½îÌ±¤Ð¤«¤êµ¾À·¤Ë¡×ËÌÄ«Á¯”¥í¥·¥¢Àï»à±ÑÍº²½”¤Ë¼ã¼Ô¤éÈ¿È¯
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤¬¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤ÇÀï»à¤·¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤ò¡Ö±ÑÍº¡×¤È¤·¤Æ»¾¤¨¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÀÄÇ¯ÁØ¤Ë»ëÄ°¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Åö¶É¤Ïµ¾À·¤ò¡ÖÉÔÌÇ¤ÎÉð·®¡×¤ÈÀëÅÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃéÀ¿¿´¤ò¸ÝÉñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ç¡¢¤à¤·¤íÂÎÀ©¤ÎÌ·½â¤ä³¬µéÅªÉÔÊ¿Åù¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£·î½é¤á¡¢Î¾¹¾Æ»·Ã»³»ÔÅÞ°Ñ°÷²ñ¤Ï³Æµ¡´Ø¡¦´ë¶È½ê¤ÎÀÄÇ¯Æ±ÌÁÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¡Ö³¤³°·³»öºîÀï¤Ç±ÑÍºÅªÉð·®¤òÎ©¤Æ¤¿Îõ»Î¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¤òÉ¬¤º»ëÄ°¤»¤è¡×¤È¤Î»Ø¼¨¤ò²¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î½¸Ãæ³Ø½¬»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÒÁÄ¹ñ¤Ïµ²±¤»¤ó¡¢Í¦»Î¤¿¤Á¤ÎÉð·®¤ò¡Ó¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±ÇÁü¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÀï¾ì¤Ç¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤äÀï»à¼Ô¤ÎÌ¾Á°¡¦Ç¯Îð¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÖÌ¿¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤âÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÉô¤ÎÀÄÇ¯¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÎäÃ¸¤ÊÈ¿±þ¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»²²Ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÆþÂâÁ°¤«¤éÇòÈÓ¤òËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢·³Ì³Ãæ¤â¥È¥¦¥â¥í¥³¥·ÈÓ¤È±ö½Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï°Û¹ñ¤ÎÀï¾ì¤ËÁ÷¤é¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¥¤ì¤À¡×¡Ö¼ã¤¯¤·¤Æ¹¬Ê¡¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ»à¤ó¤À¤Î¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÆÃ¤ËÀÄÇ¯ÁØ¤ÎÉÔËþ¤Ï¡Ö³¬µéÅªÉÔÊ¿Åù¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÀÄÇ¯¤Ï¡ÖÌÓÂôÅì¤Ç¤µ¤¨Â©»Ò¤òÄ«Á¯ÀïÁè¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼²æ¤¬¹ñ¤Ç¤Ï´´Éô¤Î»ÒÄï¤¬°ÂÁ´¤Ê¿¦¤Ð¤«¤êÀê¤á¤ë¤Î¤«¡£²æ¡¹¤À¤±¤¬´í¸±¤ÊÁ°Àþ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤ÈÄ¾¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢´´Éô¤äÉÙÍµÁØ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÊ¸½ñ²Ý¡¢·³³ÚÂâ¡¢ÀëÅÁÂâ¡¢Í¢Á÷ÉôÂâ¤È¤¤¤Ã¤¿Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ç³Ú¤ÊÉô½ð¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢½îÌ±½Ð¿È¤ÎÀÄÇ¯¤¬Á°ÀþÉôÂâ¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤¹Îã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¶²ÉÝ¤Ë¿Ì¤¨¼«¿®ÁÓ¼º¡×ËÌÄ«Á¯¤Î¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼ÉôÂâ¡¢¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¡Ë
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÃæÂâÄ¹¤ä¾®ÂâÄ¹¤âÂ¿¤¯¤¬¸å¤í½â¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÞ¤äÊÝ±ÒÉô¤ÎÇØ·Ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¢¸Â¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢À¸³è¾õ¶·¤â½îÌ±¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤¬ÀÄÇ¯¤Î´Ö¤Ë·³ÆþÂâ´÷Èò¤ÎÉ÷Ä¬¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤ÏÀï»à¼Ô¤ò¡Ö±ÑÍºÅªµ¾À·¡×¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÀ©¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤Ëº¬¿¼¤¤ÉÔÊ¿Åù¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ÂÎÀ©¤Ø¤Î¼ºË¾¤ò¹¤²¤ëµÕ¸ú²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Àè·îËö¤ËÊ¿¾í¤Î²´Ã°´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Àï»à¼Ô°äÂ²°ÖÏ«¹Ô»ö¤ò¸«¤¿½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö»Ò¤ò·³¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢½©¤ÎÄ§Ê¼ÂÐ¾Ý¼ÔÌ¾Êí¤«¤é»Ò¤ÎÌ¾Á°¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÃéÀ¿¿´¤Î¸ÝÉñ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡Ö±ÑÍºÀëÅÁ¡×¤Ï¡¢ÀÄÇ¯ÁØ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í³¬µéº¹ÊÌ¤ÈÂÎÀ©¤ÎÌ·½â¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¶É¤ÎÀëÅÁÀïÎ¬¤Î¸Â³¦¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£