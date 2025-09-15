¡Ú±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÛÉñÂæ°§»¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥ÝÅþÃå¡ª
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡ä¡ä¡äÉñÂæ°§»¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë
±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ã¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¡ä¤Ë¡¢¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤è¤ê¾¾²¬ÈþÎ¤¡¢¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡¢ÆîÛê°¦Çµ¡¢²Ö°æÈþ½Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡¢º´ÁÒ°½²»¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤âÅê±Æ¤µ¤ì¤¿ ¡É¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»³Ú¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢Âç¿Í¤â¶»¤òÂÇ¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸ø³«½éÆü¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ä¤¤¤ËÉõÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¡£
ËÜÊÔ¤Î¥¢¥¤¥¢¥¤Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë ¡É±§Ãè1¡É ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤ÎÉñÂæ¤òÌÏ¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬À°¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤Éº¤¦Ãæ¡¢¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¤è¤ê¾¾²¬ÈþÎ¤¡¢¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡¢ÆîÛê°¦Çµ¡¢²Ö°æÈþ½Õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë°ì¿Í¤º¤ÄÌ¾¾è¤ê¤È°§»¢¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡¢º´ÁÒ°½²»¤â°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤Ï±Ç²è¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥¹¡¼¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤¬ÁáÂ®Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
MC¤è¤ê±Ç²è¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°ìÆ±¡¢¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ±Ç²è¸ø³«¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶³´¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾²¬¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ»ä¼«¿È¤â´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áá¤¤¤è¤¦¤ÇÃÙ¤¤¤è¤¦¤Ç»¹¸ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¶¶¡ÖºòÆüTV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¹ç³ÊÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È»×¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦±Ç²è¸ø³«¤Ê¤ó¤À¤È»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ÎÆü¡¹¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¿¹¡ÖTV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é±Ç²è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½çÄ´¤Ë¼ýÏ¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Û¤Î±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¡¦¥È¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¥»¥ê¥ÕÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÄÅÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ß¥×¥ê¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¼ýÏ¿¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï´û¤ËÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Æ±ÍÍ¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤âÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¹ç¤¤¤ä¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬¤â¤¦¥¢¥¤¥¢¥¤Åç¤Î¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È ¡É¥×¥í¡É ¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤«¤éÀä»¿¡ª¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÄÅÅÄ¤â¡ÖÌòºî¤ê¤Ç2¥¥í¤¯¤é¤¤ÁýÎÌ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«Ëý¤²¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¶»¤òÂÇ¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬ÆâÅÄ±é¤¸¤¿¥¢¥¤¥É¥ë·ù¤¤¤Î¾¯½÷¡¦¥Æ¥é¤Èº´ÁÒ±é¤¸¤¿¥¢¥¤¥¢¥¤Åç¤ò¼é¤ë½÷¿À¡¦¥¢¥Þ¥¹¤Î±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¥ß¥×¥ê¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤È¤Ï»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢º´ÁÒ¤«¤é¤Ï¥º¥Ð¥Ã¤È¡Ö¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ì¸À¡£¤½¤ó¤Êº´ÁÒ¤Ï¡Ö»ä¤¬¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¼ýÏ¿¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø»ä¤â¥¥ß¥×¥ê¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡Ù¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¤¹¤°¤ËÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬±é¤¸¤ë»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ù¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë ¡É¥Á¥ç¥í¤¤¡É °ìÌÌ¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤ò¸å¤í¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆâÅÄ¡Ë¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¿ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤¬ÄË¤¤¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â ¡É¿ä¤¹¡É Â¦¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯±é¤¸¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÌÀÆü¤Ë¤Ç¤âÊÌ¤ì¤Î¼ä¤·¤µ¤ä¿É¤µ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ê²Ã¸º¤»¤º¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´ÁÒ¡Ë¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤ÈÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÄÅÅÄ¤Ë¤â±é¤¸¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥§¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È ¡É¥×¥í°Õ¼±¡É ¤¬»Ç¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¤µ¤é¤ËÆó»ù¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤ÄÄÅÅÄ¤Ï¡¢¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ðÊó²ò¶Ø¤ÎºÝ¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡ØÀäÂÐ¤Ë¼ÙËâ¤À¤±¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¥Õ¥§¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ò¤¤¤¯¤é¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬¡£¡Ö¤â¤Ï¤ä¥é¥¤¥Ö±Ç²è¡ª¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤¬SNS¤Ç¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¾²¬¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë°ì¸À¡£Â³¤¯¹â¶¶¤â¡Öº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÀï¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤È¡ØÇ®¤¤¡Á¡ª¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¹â¿¹¤âÆ±¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²þ¤á¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆîÛê¤Ï¡Ö¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡Ù¤À¤«¤é¤³¤½¤Þ¤µ¤«¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈSNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤Ê²Ö°æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤Þ¤¬Àè¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ð¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤ò»ä¤â¡Ø³Ú¤·¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉáÃÊ¤Î¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¥ß¥×¥ê¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿»°¿Í¤â¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Æ¥é¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÇÂ¿¹¬´¶¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆâÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¤â¤¦Ç¯Ëö¤¬Íè¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¹ë²Ú¤µ¤Ç¤·¤¿¡£Á´´¶³Ð¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤«¤éµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤Û¤É¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´ÁÒ¡Ë¡Ö±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¥¥é¥¥é¥¤¥È¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÅÅÄ¡Ë¤ÈÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤òÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÉñÂæ°§»¢¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÎ»¤Î»þ¹ï¤Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ¾¾²¬¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤È¸ø³«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ»þ¤ËÆñ¤·¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤º¤Ã¤È¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥¥ß¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÎÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢¨¡Ö¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡×¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡Ë2025 ±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
