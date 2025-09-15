成年皇族としてこれから公的な活動にも臨まれる悠仁さま。高校の同級生で、一緒に旅行もしたという友人たちが、悠仁さまの素顔を語ってくれました。【真相報道バンキシャ！】

今月6日、「バンキシャ！」が話を聞いたのは高校で3年間、悠仁さまと同じクラスだったという友人たち。見せてくれたのは、赤坂御用地の庭園で悠仁さまと撮った写真だ。

高校の同級生

「今年の3月末くらいに」、赤坂御用地に招待していただいた。『ここでトンボとったんだよ』『釣りをした』（と話した）」

みずから赤坂御用地の中を案内されたという悠仁さま。悠仁さまと卒業旅行に行き、今でも連絡を取り合うという3人。

おととし12月、悠仁さまと上野公園でピクニックをしたという時の写真を見せてくれた。

高校の同級生

「アメ横で海鮮丼をテイクアウトして、上野公園の落ち葉の広場で食べている写真です。その後、月島のもんじゃを食べて…。「『もんじゃ食べたことない』って言っていたので、それで行きました」

高校の同級生

「3年色々なことを共有しきて、本当に親友の1人としか思えない」

今月6日、悠仁さまは40年ぶりとなる男性皇族の成年式にのぞまれた。

悠仁さま（6日）

「成年皇族としての責務の重さを自覚し、さらに勉学にいそしむとともに経験を積み、これまで賜りました御恩にお報い申し上げたく存じます」

12日は、成年式に伴う一連の行事の後、初めて公の場に。秋篠宮ご夫妻、姉の佳子さまとともに、沖縄の伝統芸能「琉球舞踊」を鑑賞された。

成年皇族としての歩みを本格的に始められた悠仁さま。友人たちがその素顔をバンキシャ!に語ってくれた。

高校の同級生

「カフェも行きましたし、ファストフードも行ったし、映画にも行ったし」

高校の同級生

「カラオケも行ったね」



2006年。悠仁さまは秋篠宮家の長男として誕生。姉の眞子さん、佳子さまにかわいがられ成長されてきた。幼いころからトンボなどの生き物に強い関心を持ち、昆虫学に関する学術会議にポスター発表という形で参加されたこともあった。

高校3年間を共に過ごした同級生が、こんなエピソードを話してくれた。

高校の同級生

「トンボが飛んできて『何あれ？』と聞いたら、（悠仁さまが）パッと答える」

高校の同級生

「修学旅行で沖縄に行ったんですけど、見たことのない虫ばっかりだったので『この虫何なの？』 って聞いてみたら、『それ○○だよ』って即答してくれた」



悠仁さまと過ごした学校生活の中で、友人たちが驚いた場面も。

高校の同級生

「山手線ゲームで天皇を言う時は、めっちゃ無双していました」

歴代の天皇を言っていくゲームで悠仁さまは負け知らずだったという。

高校の同級生

「どんどん心も開いてくれたし意外と（学校の）外で遊ぶこともできる」

高校の同級生

「普通の高校生なんだなって気づいたし、すごい大事な友達です」



去年9月、悠仁さまの18歳の誕生日に撮ったという写真も見せてくれた。クラスメイトがサプライズでケーキを用意したという。

高校の同級生

「めちゃくちゃうれしそうだった」

高校の同級生

「（サプライズは）たぶん初めてだと思う。だから結構、喜んでくれました」

初めてのカラオケも高校の友人たちと。悠仁さまはRADWIMPSやSEKAI NO OWARIの歌を歌われたという。

高校の同級生

「もんじゃ行きましたし、カフェも行きましたし、ファストフードも行ったし、映画行ったし。『初めてのことができて楽しかった』って言ってもらえた時が一番うれしくて思い出に残っています」

今年3月、高校の卒業式を終えられた悠仁さまは…。

――生涯のお友達はできましたか？

悠仁さま（3月）

「忘れられない友達も作ることができたと思います」

現在、筑波大学に通われている悠仁さま。今後は学業を優先しながら、公的な活動に臨まれるという。

（※9月14日放送『真相報道バンキシャ！』より）