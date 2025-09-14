【紀ノ国屋】ハロウィン限定スイーツバッグやクッキーが9月10日より登場！
毎年人気の紀ノ国屋ハロウィンスイーツが、今年も数量限定で登場します！9月10日（水）から店頭で、さらにオンラインストアでは9月9日（火）20：00より先行販売。かわいいおばけや黒猫のチャーム付きバッグや、ジャック・オ・ランタンクッキーなど、見た目も味も楽しめるラインナップが勢揃い。手土産やプレゼントにもぴったりな華やかなアイテムが揃います♪
4種類から選べるスイーツバッグ
ハロウィンスイーツバッグ
「ハロウィンスイーツバッグ」（各1,674円・税込）は、ジャックや黒猫など4種類のデザインが揃う焼菓子セット。
かぼちゃ風味の型抜きクッキーやバウムクーヘン入りで、見た目も楽しい内容です。特に注目は、かぼちゃクッキーの目に「Kマーク」が隠れている遊び心！
オンライン限定で「ハロウィンナイト」「ハロウィンキャッツ」柄も登場します。
内容：かぼちゃのクッキー5枚/アイスボックスクッキー2枚/バウムクーヘン（パンプキン/チョコ）
行列土産「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が西武池袋本店に常設初登場
チャーム付きのミニバッグも登場
手のひらサイズの「ハロウィンミニスイーツバッグ」（各788円・税込）は、ジャック・オ・ランタン、おばけ、黒猫の3種類。
バッグにはそれぞれのモチーフのチャーム付きで、プチギフトにぴったりです。
サクッと食感のスペシャルパンプキンクッキーやおばけクッキーなどが入っており、ハロウィン気分を手軽に楽しめる可愛さです♡
内容：おばけクッキー1個/黒猫クッキー1個/スペシャルパンプキンクッキー6個
オンライン限定の猫保冷巾着セット
猫保冷巾着クッキーセット（ジャック･オ･ランタンクッキー）
猫保冷巾着クッキーセット（コウモリクッキー）
猫保冷巾着クッキーセット（ハッピーハロウィンクッキーアソート）
オンラインストア限定の「猫保冷巾着クッキーセット」（各2,800円～2,900円・税込）は、実用性も抜群。
ジャック・オ・ランタンクッキーやハッピーハロウィンクッキーアソートとセットになっていて、保冷巾着はお弁当バッグとしても使えます。
リボンがチャームや髪留めになる工夫もあり、プレゼントにもおすすめ。
ハロウィン限定スイーツで季節を楽しもう
紀ノ国屋のハロウィンスイーツは、かわいいデザインと美味しさを兼ね備えた特別なラインナップ。
クッキーやバウムクーヘン入りのスイーツバッグから、チャーム付きのミニバッグ、実用性の高い保冷巾着セットまで、幅広い世代が楽しめる内容です。