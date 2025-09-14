【紀ノ国屋】ハロウィン限定スイーツバッグやクッキーが9月10日より登場！

毎年人気の紀ノ国屋ハロウィンスイーツが、今年も数量限定で登場します！9月10日（水）から店頭で、さらにオンラインストアでは9月9日（火）20：00より先行販売。かわいいおばけや黒猫のチャーム付きバッグや、ジャック・オ・ランタンクッキーなど、見た目も味も楽しめるラインナップが勢揃い。手土産やプレゼントにもぴったりな華やかなアイテムが揃います♪

4種類から選べるスイーツバッグ

ハロウィンスイーツバッグ

「ハロウィンスイーツバッグ」（各1,674円・税込）は、ジャックや黒猫など4種類のデザインが揃う焼菓子セット。

かぼちゃ風味の型抜きクッキーやバウムクーヘン入りで、見た目も楽しい内容です。特に注目は、かぼちゃクッキーの目に「Kマーク」が隠れている遊び心！

オンライン限定で「ハロウィンナイト」「ハロウィンキャッツ」柄も登場します。

内容：かぼちゃのクッキー5枚/アイスボックスクッキー2枚/バウムクーヘン（パンプキン/チョコ）

チャーム付きのミニバッグも登場

手のひらサイズの「ハロウィンミニスイーツバッグ」（各788円・税込）は、ジャック・オ・ランタン、おばけ、黒猫の3種類。

バッグにはそれぞれのモチーフのチャーム付きで、プチギフトにぴったりです。

サクッと食感のスペシャルパンプキンクッキーやおばけクッキーなどが入っており、ハロウィン気分を手軽に楽しめる可愛さです♡

内容：おばけクッキー1個/黒猫クッキー1個/スペシャルパンプキンクッキー6個

オンライン限定の猫保冷巾着セット

猫保冷巾着クッキーセット（ジャック･オ･ランタンクッキー）

オンラインストア限定の「猫保冷巾着クッキーセット」（各2,800円～2,900円・税込）は、実用性も抜群。

ジャック・オ・ランタンクッキーやハッピーハロウィンクッキーアソートとセットになっていて、保冷巾着はお弁当バッグとしても使えます。

リボンがチャームや髪留めになる工夫もあり、プレゼントにもおすすめ。

ハロウィン限定スイーツで季節を楽しもう

紀ノ国屋のハロウィンスイーツは、かわいいデザインと美味しさを兼ね備えた特別なラインナップ。

クッキーやバウムクーヘン入りのスイーツバッグから、チャーム付きのミニバッグ、実用性の高い保冷巾着セットまで、幅広い世代が楽しめる内容です。

今年のハロウィンは、紀ノ国屋の数量限定スイーツでテーブルを彩り、家族や友人と一緒にハロウィン気分を満喫してみませんか？