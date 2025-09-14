「魚＋花」で何と読む？芦田愛菜、難読漢字に正解連発でスタジオどよめき

9月13日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』に、“漢字博士ちゃん”が初登場。身近な漢字の楽しい秘密に迫った。

難読漢字クイズでは、芦田愛菜が豊富な知識を披露。スタジオからどよめきが起こる場面があった。

【映像】実際にいる「月見里さん」「九さん」…この名字何と読む？

“漢字博士ちゃん”こと角鹿脩斗くん（16歳）は、漢検1級に中学1年で合格すると、以降8回連続で合格を果たしている知識の持ち主。スタジオに登場した脩斗くんは、3人に漢字クイズを出題した。

難読名字として「小鳥遊」という姓の読み方を聞かれたサンドウィッチマン・伊達みきおは「人の名字なの？」と見当もつかない様子。サンドウィッチマン・富澤たけしも答えられなかったが、芦田は「たかなしさん？」と見事正解。「やったぁ」と笑顔を見せた。

相変わらずの知識量を見せた芦田に、伊達は「なんなのマジで」と呆れたように驚いていた。

これで火がついたのか、伊達は「出して！どんどん」と脩斗くんに出題を促すと、「絶対正解してやる」と意欲を見せる。すると、続く「月見里」という名字の読みで、脩斗くんのヒントを頼りに伊達は正解にたどり着いてみせた。

さらに、「魚へん」の漢字の多さの話題では、スタジオに約1200字の「魚へん」の漢字一覧が登場。

難読漢字だらけの一覧に圧倒される3人だったが、伊達に「“私これ読めるんですよ”という漢字ない？」と促された芦田は「これはどうですか？」と「魚へん」に「“暇”の右側の部分」でできた漢字を指し示す。芦田はここでも「えび？」と正解する。

さらに富澤が「“魚へん”に“花”は？」と指差すと、芦田は「ほっけ？」と即答。これも正解で、スタジオには「おおお」「すげえ」と驚きの声がこだました。