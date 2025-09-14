ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

夏の食卓を涼しく演出！【トウヨウササキガラス】のガラスの麺鉢セットがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


夏の定番！そうめん冷やし中華などにオススメのガラスの器。らせん状の蒼い色筋が自然な風合いを引き立たせ食卓を華やかに彩る。普段使いから、居酒屋やレストランなど業務用にもオススメ。冷やし中華そうめんなど、いつもの食卓を華やかに彩ってくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


らせん状の蒼い模様が美しく、涼しげな印象を与えるガラス製の麺鉢とつゆ鉢の3客セット。夏の食卓を爽やかに彩る。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


中鉢とつゆ鉢が3つずつのセットになっており、家族や来客時にもぴったりな容量と使い勝手の良さを備えている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


透明度の高いファインクリア素材を使用しており、クリスタルのような輝きと耐久性を兼ね備えている。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


家庭用の食洗機には非対応ながら、繊細なデザインと日本製ならではの品質で贈り物にも最適な一品である。