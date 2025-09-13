食楽web

●過去、食楽webの記事になったお店の中から、大阪・京都で“卵が主役”の名店を5軒厳選しました。

ふんわり焼き上げた出汁巻き玉子、甘辛い牛肉と重ねた卵焼き、豪快に鰻の上にのせた玉子丼……。

関西の食文化を語るうえで欠かせないのが玉子料理です。普段の食卓でもおなじみですが、大阪や京都には卵を主役に据えた名物メニューを提供する店が数多くあります。

今回は、大阪・京都で食べに行きたい名店を5軒厳選しました。卵という身近な存在が、特別なごちそうに変わる瞬間、ぜひ味わいに行ってみましょう。

大阪天満：『一富士食堂』の肉吸いにピッタリ合う出汁巻き玉子

出汁がじゅわっとあふれる出汁巻きと肉吸いの最強コンビ

大阪の庶民的な味として知られる「肉吸い」。肉うどんからうどんを抜いたような一品で、体にやさしい出汁の味わいが人気です。大阪天満にある『一富士食堂』では、名物の肉吸いと並び、人気があるのが「出汁巻き玉子」。ふんわり仕上げられた玉子焼きと肉吸いのセットは、大阪らしい“最強の組み合わせ”と評判です。

『一富士食堂』。ランチタイムは列が絶えません

1959年創業の老舗ながら、店内は清潔感があり、気取らない雰囲気。昼時は行列が絶えず、地元の家族連れや会社員、観光客まで幅広い層が訪れます。相席も日常ですが、店員の心配りが行き届いており、女性一人でも安心して入れる空間です。

●SHOP INFO

一富士食堂

住：大阪市北区天満2-13-16

営：11:00～14:30

休：水・日曜、祝日

京都の名店『京極かねよ』の「きんし丼」

この下に鰻が隠れているなんて……最高！

京都・新京極通にある老舗『京極かねよ』は、見た目の迫力で知られる「きんし丼」が名物。鰻の上に分厚い出汁巻き玉子をどーんと乗せ、鰻が見えなくなるほどの豪快さなのに、醸しだされる上品な雰囲気は、さすが老舗という印象。その味わいは、ふんわりや柔らかで、玉子の甘みと鰻の旨みがあって最高です。

『京極かねよ』の外観 [食楽web]

木造建築の店内は、まさに京都らしい趣。中庭には小さな滝が流れ、落ち着いた空気の中食事を楽しめますよ。昔からの常連さんも多く、老若男女幅広い層に支持されています。

●SHOP INFO

京極かねよ

住：京都市中京区六角通新京極東入松ヶ枝町456

TEL：075-221-0669

営：11:30～15:30（L.O,15:00）、17:00～20:30（L.O.20:00）

休：水曜、火曜夜

エビフライにもタルタルたっぷり！ 玉子好きにはたまりません～

京都御所、二条城からアクセスしやすいお弁当の店『柴半』。出汁巻き玉子が名物で、看板は「だし巻き玉子弁当」が大人気。ふわっと柔らかく、しっかり出汁が効いた迫力の玉子焼きがどーんと1本乗っかります。

『柴半』の外観

地元の愛好家からは、「毎日食べたい味」と評されるほど愛される名店。観光客もその噂を聞きつけ列を成すことも珍しくありません。気取らず利用できる親しみやすさも魅力です。

●SHOP INFO

柴半

住：京都市上京区日暮通丸太町上る西入西院町746-49

TEL：075-822-5562

営： 10:00～19:00（弁当は11:00～13:30）

休：日曜

南海泉佐野駅：地元に愛される定食店『ヨッシャ食堂』の玉子焼き

小皿を選んで自分だけの定食に！

南海泉佐野駅から徒歩数分、関西国際空港からも近い場所にある『ヨッシャ食堂』。名物は、小皿からも選べる旨味あふれる出汁巻き玉子です。ふんわりと焼き上げられ、出汁がじんわりと広がりますよ。

『ヨッシャ食堂』の外観

店内はカウンターとテーブル、小上がりがあり、実家に帰ってきたような温かさ。早朝4時から開いているため、地元の常連やトラック運転手、観光客など多彩な顔ぶれが集います。一人でも入りやすい雰囲気が魅力ですよ。

●SHOP INFO

ヨッシャ食堂

住：大阪府泉佐野市大西1-13-14

TEL：072-477-7213

営：4:00～15:00

休：火曜

大阪・裏なんば：『DINING あじと』の「肉巻き玉子定食」

甘辛いタレと玉子が相性バツグン

裏なんばの人気ダイニング『DINING あじと』では、牛すき煮と玉子焼きを組み合わせた「肉巻き玉子定食」が名物。真っ黒な煮汁で煮込んだ牛肉とふんわり玉子のコントラストが、なんとも食欲をそそる一皿。甘辛い味がご飯よく合います。

カウンターやテーブル席はデートや接待にも使いやすい雰囲気。女性同士の食事や観光客も多く、大人世代から若い世代まで幅広い層に支持されています。

●SHOP INFO

DINING あじと

住：大阪市中央区難波千日前4-20

予約TEL：090-8826-0588

営：11:30～14:30、17:00～23:00

休：不定休 ※夏季・年末年始休暇あり

