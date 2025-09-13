夫が家出してから、もう10日。私から「帰ってきて」と連絡すべき？【ママリ】
夫婦喧嘩をして夫が実家に帰ってしまった
夫と喧嘩したら「頭整理したいから実家に帰る」とLineがきて夫が実家に帰りました。
10日目です。
今日は友達親子と私と息子で遊ぶ約束してたんですが、決まった時点でその事を夫にも伝えてました。
お風呂入ったら、夫にのシャンプーがなくなってました。
他にも靴や服もなくなってました。
みなさん、そんな事されたらどう思われますか？
私は留守時に荷物を持っていくのが怖く感じました。
以前から日曜（明日）は子供を実家に連れていきたいと言っており、家出中にもその事でLineがきてましたので、それを機に帰ってくるのかと思ってましたが、こちらから帰ってきてほしいと言わないと帰ってこないんですかね💦
元々、夫が私に貧乏神って言ったのがきっかけでした。
理由は年上なのに自分より給料が安い事、年金未納期間がある事、正社員じゃない事、訓練校に行った事らしいです。
それが許せなくてずっと口聞いてなかったんですが、
先日、30キロの玄米を知り合いから安く買えたんです。
精米を頼んだらしてくれたんですが、2日リビングに放置されてたので米びつに入れててほしいと伝えたら「俺が精米しないといけないなら買わなくていいと言った、米びつ入れてとか当たり前の様に頼むのはおかしい」と言われ、私が爆発しました。
買わなくていいとか、節約してるこっちの身になれ！って思います。
それで喧嘩になり、実家へ‥💧
長くなりすみません💦
家事育児は私がしています。
夫がいない方がイライラしないし楽なんですが、子供に影響があるかもと思うと戻ってきてもらった方がいいのかなと思いました。
ある日、投稿者さんは夫と夫婦喧嘩をしてしまいました。家を出て実家に帰った夫は10日が経過しても戻らず、投稿者さんが留守のあいだに実家へ追加で荷物を持って行ったそうです。夫の行動からは、仲直りする気がないのでは？と感じてしまいますね。
投稿者さんによると、喧嘩の原因は夫の発言。夫から「貧乏神」と言われ、投稿者さんはひどく傷つきました。3か月ほど口をきいていませんでしたが、夫に家事の手伝いをお願いしたことがきっかけで今回の夫婦喧嘩に発展してしまったそうです。
夫への対応にさまざまな声が
この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には「いつになったら、どんな状態になったら戻ってくるのか聞く」といった声がありました。
10日目で更に荷物追加で持ち帰るなら、しばらく帰ってこない感じですよね？
どんな喧嘩したかわからないけど、そんなに時間かかる？喧嘩するたびにいちいち実家帰って自分の整理が終わるまで戻らないの？その間子供はお母さんが面倒見るの？？
私なら意味がわからないので、とりあえずいつになったら、どういう状態になったら帰ってくるのか聞いて、無理だなと思ったらそのまま離婚ですかね。
もともと家事・育児はほとんど投稿者さんがやっていたため、夫がいなくとも生活はできているとのこと。しかし家出から10日目でさらに荷物を持っていかれてしまうと、帰ってくる気はないのかと心配になってしまいますよね。
今まで一緒にいたパパが突然長期間いなくとなると、息子さんもさみしくなってしまうでしょう。投稿者さんが折れる必要はありませんが、夫の気持ちを聞くためにも一度連絡を取ってみてもよいかもしれません。
そのほかには「こちらから帰ってきてほしいとか口が裂けても言わない」という声もありました。
勝手にしろって思います笑
それを受け入れてる実家も実家ですし、親離れ子離れがでできない証拠だなと思います。
こちらから帰ってきて欲しいとか口が裂けても言いません😂
そもそも夫婦喧嘩のきっかけとなったのは、夫の無神経な発言です。家事・育児をしながら時短勤務で仕事をしてと一生懸命両立をする投稿者さんに対して、「自分より給料が安い」などと思いやりのないことを言っている点も見逃せません。
投稿者さんがまだ許せないと感じているのであれば、夫の方から歩み寄ってくるのを待ってもよいでしょう。
夫が仕事に全力で取り組めるのは、投稿者さんが家庭のことを担ってくれているからということを忘れないでほしいものです。お互いに相手をリスペクトし、感謝の気持ちを持って生活できるとよいですね。投稿者さんご夫婦が仲直りできることを祈っています。
記事作成: isobe_mayu
（配信元: ママリ）