漫画家のやませちかさんの漫画「小2で新しいお母さんができた話」が、Xで合計1万500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む幼い頃に両親が離婚した作者。小学校で生い立ちアルバムを作る授業があり、孤独を感じていました。その後、父の再婚で出会った新しい母も、幼い頃の写真がない人で…という内容で、読者からは「子どもの心を傷つけますね」「私も同じような経験をしました」「打ち明ける勇気も