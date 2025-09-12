夫には言えない秘密を抱えている人もいるかと思います。どんな事情にせよ、隠し事はいつかバレるもの。すべてを失う覚悟ができているならまだしも、相手を見下したりバレないと高を括ったりしていると、後悔してもしきれない展開になることもあるようです。

今回は、托卵の秘密が暴かれた女の話をご紹介いたします。

夫にバレて追い出された

「私には高校生になる娘がいますが、この子は本当は夫の子どもではありません。17年前、夫と出会う前に付き合っていた人と別れることになり、その後妊娠が発覚。その時点では、夫と付き合ってはいたけど体の関係は持っていなかったので、父親は元カレであることに間違いありません。でもそんなことは言えず、出産、そして気づけば17年もの月日が経っていました……。

ある日、娘が怪我をして輸血が必要になったとき、夫は血液型が違うことに気がついたらしく、それがきっかけで父親が別の人であることがバレました。夫に激怒されるかと思ったけど、とても冷静でした。ただ『娘を引き取るからこの家を出て行ってほしい』と言われ、私はパニックに。今までずっと専業主婦だったから働いたこともなかったので『夫婦だったんだから貯金だってなんだって全部半分もらっていくんだからね！』『家事だって今まで私がしてたのに……』『それでもいいの!?』と言ったら、夫は『お金のことしか言わないんだね』と一言。あのときの冷め切った夫の目は今でも忘れません」（体験者：40代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 托卵の真実を知った旦那さんは、相当ショックだったと思います。でも17年間、本当の娘だと思って育ててきたため、たとえ血のつながりがないとわかっても、子どもへの愛情が消えることはなかったのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。