J２熊本のバンディエラが無念の離脱。３日のトレーニングで負傷、加療期間は１か月の見込み
J２で残留争いを戦うロアッソ熊本にとって、大きな痛手だ。
クラブは９月12日、上村周平の負傷を発表。３日のトレーニングで受傷し、左ハムストリング肉離れと診断され、加療期間は受傷日より約４週間だ。
クラブ生え抜きで熊本一筋、プロ12年目の29歳MFは、今季も開幕から主力として奮闘。攻守の両局面で頼りになるボランチが、しばらくピッチから遠ざかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
