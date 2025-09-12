この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「明日、会社で怒られることが確定してるんです」。YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画に登場した24卒営業マンのムノーマン氏が、病み上がりで出勤中に起きた出来事を語った。営業車のGPSや車載カメラで行動が把握され、上司に呼び出されたという。



前日に体調を崩し、病み上がりで出勤した当日、昼休憩の1時間をショッピングモールの駐車場で過ごしたと説明した。営業車には、衝撃を感知すると上司に通知が届く「振動・事故感知装置付きGPS」と車載カメラがあり、社用携帯にもGPSが搭載されているという。駐車場の下り坂から出る際に車が跳ねて装置が作動し、さらにサンバイザーを戻し忘れていたため、昼休みの過ごし方が露見した。過去には上司から「サンバイザーを下げるのはやめてほしい」と注意されていたとも話す。会社に戻ると先輩社員から「やったやろ？」と問われ、ムノーマン氏は「昼休みにショッピングモールで過ごして何が悪いんですか？」と述べた。



翌朝に上司との面談が決まり、転勤や事務職への異動、営業職継続の可能性が示された。本人は事務職への異動を希望。営業職への不満として固定残業代制（所定時間分の残業代を基本給等に含める賃金形態）を挙げ、「最も遅い退勤は午前4時」「21時頃まで働く日が多い」と語った。上司からは「時間で仕事をするな、結果で仕事しろ」「嘘をつくな」「自分のための活動をしろ」と伝えられ、本人は「身体的・時間的に1日4件は回れない」と主張したという。上司は「サボり自体は悪いこと」「ただ回るだけじゃ意味ない」「日当をもらうだけでは不公平」と述べ、「サビ残（サービス残業）ができないなら辞めてもらうしかない」と言われた場面もあったという。



面談は先輩社員と上司の3人で実施。会社はGPSで「エンジンをかけた場所、速度、時間、走ったルート」まで把握していたという。「嘘をついてはいけない」との指摘に対しては黙秘したとし、問題を起こした営業が事務職に異動した前例があることから、今回は転機になり得ると受け止めた。日当（出張手当と営業手当の合計で1日約1,500円）の有無よりも働き方を優先し、「給料が10万円下がっても副業で補う」と語った。視聴者コメント「いらんプライドはしんどいぞ」にも触れ、面談には「録音もしている」と準備して臨んだという。



面談後は、確定アポイント以外は予定に入れない方針にあらため、営業手当の申請もやめる考えを示した。「5年か10年続けられない働き方」からの転換を目指し、動画編集の副業や資格取得に取り組むとした。先輩社員の行動や上司の発言、会社の方針をメモしており、「いつか全部回収したい」とも語っている。



そして面談の結果は――具体的な処分や転勤・異動はなく、営業職を継続。「明日、会社で怒られる」という予告の結末は、叱責は受けつつも現状維持だった。

