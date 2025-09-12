¥È¥è¥¿¤¬¡Ö¡È¿··¿¡É¥¢¥¯¥¢¡×È¯É½¡ª »Â¿·¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹´é¡×¤ËÃíÌÜ¤â¡ÈÃæ¿È¡É¤Î¡ÖÂç¿Ê²½¡×¤¬À¨¤¤¡ª 248Ëü±ß¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¤Î¼çÎÏ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×ÂçÉý¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¿··¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×Ãæ¿È¤âÂç¿Ê²½
¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï°ìÉô²þÎÉ¤·¤¿¿··¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹É÷¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÁõÈ÷¤ä¥á¥«¥Ë¥º¥à¤âÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¥¢¥¯¥¢¤Î²þÎÉÆâÍÆ¤ò²þ¤á¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¤Î¡ÖÀè¿Ê¡¦¾å¼Á¡×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖZ¡×¤Ïº¸±¦¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò·Ò¤°¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥ó¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥ÈÅÀÅô»þ¤Ï¤è¤êÀè¿ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥É¥Ð¥¹¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤¦2¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤³¤Î2¿§¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¤È¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ä¡¼¥È¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæµé¤Î¡ÖG¡×¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖX¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖKINTO¡×ÀìÍÑ¤Î¡ÖU¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤â8¥¤¥ó¥Á¤Ø¤È³ÈÂç¡£¤è¤êÁõÈ÷¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥ÉZ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹çÈé¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ë¿·¿§¤Î¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤ÎÂÐ¾ÝÊª¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ²óÈòµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥ÀßÄê¤â4ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÖÀþÆâÁö¹Ô»þ¤Î¾ï»þÁàÂÉ»Ù±çµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÊÑ¹¹¤â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¸ºÂ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§¤ß»Ï¤á¤Ë²Ã¤¨¡¢Ää¼ÖÄ¾Á°¤«¤éÄä¼Ö¤Þ¤Ç¤Ëµ¯¤³¤ë¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¡Ö¤è¤êÌá¤·¡×¤òÍÞ¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¾è°÷¤Î»ÑÀªÊÑ²½¤òÄã¸º¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊä½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê²½¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¥¤¥º¥ì¥¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÁõÈ÷¤Î1¤Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¢¥¯¥¢¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï248Ëü6000±ß¤«¤é302Ëü2800±ß¡£
¡¡¿Ê²½¤·¤¿ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥ÉZ¤â282Ëü4800±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤ÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤Ç¡¢¥¢¥¯¥¢¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£