YouTubeチャンネルで活躍するデリバリー配達員・レクター氏が、「フラットレート導入で低単価&鳴りが減少？あなたのエリアに変化はありましたか？」と題した動画を投稿。全国的にUber Eatsなどで固定報酬＝フラットレートが導入され、配達員の間に多くの影響が出ている現状について、横浜市での稼働経験を交えて詳細に語った。



レクター氏はまず「昨日から全国的にフラットレートが導入された」と現状を説明し、「東京は単価が高めですが、その他のエリアは少し低め」と報酬額の地域差に注目。「需要と供給に合わせて数字が変動する」と分析した。



導入後、配達現場では“低単価”“鳴りが減った”“高単価案件（熟成クジラ、マグロ）が消えた”といった不満の声が多く寄せられているとし、「フラットレートをいいことに単価を下げまくってるえぐい」「Uber Eatsもあまり鳴らない」といったリアルな声も紹介。「最初のうちは報酬が高かったが、日にちの経過とともに報酬は下がる傾向。条件が良いと思っても徐々に下がるのでモチベーションの持続が難しい」と自身の体験を踏まえて警鐘を鳴らした。



一方で、フラットレート導入のメリットとして「ストレスはかなり減った」と実感。「調理待ちの間にも報酬が発生し、配達中も無理なスピードを出す必要がなく、精神的に楽」と語り、安全面や健康面にも良い影響があることを強調した。



レクター氏は「今後Uber Eats側がさらに固定報酬を活用してくる可能性や、配達員の囲い込み・コストカット策に乗り出す懸念もある」と指摘しつつ、「不正配達員の増加や、他社に人材が流れるリスクも大きい」と両面の視点を披露。「今後の動向に注目したい」とコメントした。



動画の最後には「私としては、ちゃんと稼げる環境であればフラットレートはいい。ただ高単価案件頼りの配達員にとって厳しい状況にもなり得る。皆さんはどんな感想を持ちましたか？」と視聴者に問いかけ、配達員同士の情報共有を呼びかけて締めくくった。