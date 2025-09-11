¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¾®ÀîÃÒÂç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¤Ë¡Öµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÃÏ¤ËÂÓÆ±¤·¤¿ÍýÍ³
¾®ÀîÃÒÂç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Á°ÊÔ¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÂÓÆ±¤·¤¿ÍýÍ³¡Û
¡¡¾®ÀîÃÒÂç¡Ê29ºÐ¡¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¥Ù¥í¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¡¢»³ËÜÃÒÂç¤ÈÊÂ¤Ó¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¸¥§¥Ë¥¢¡¦¥°¥ë¥Ù¥Ë¥³¥Õ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥Ñ¥Ù¥¦¡¦¥¶¥È¥ë¥¹¥¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ð¥é¡¼¥¾¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤é¤ÈÈæ¸ª¤¹¤ë¼éÈ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾®Àî¡¡photo by Î©¾¾¾°ÀÑ
¡¡åÌÌ©¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥°¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥·¡¼¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤ë¡£ÍýÏ©À°Á³¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤Ï¡¢Íý·Ï¤Î³Ø¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤ÈÀ³Ê¤ÎÉä¹ç¤À¤¬¡¢ÍýµÍ¤á¤Î¤»¤¤¤Ç¡Ö¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï°Å¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÈÀ¡¤ó¤À¾Ð´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤â¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àî¤È¤¤¤¦¥ê¥Ù¥í¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢¾®Àî¤Ï12¿Í¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ä¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï14¿Í¤ÎÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ï£²¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÈó¾ð¤Ë¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏÈ¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¹ÔÆ°¤Ç¡¢¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÈÎý½¬¾ì¤ò±ýÉü¡£ÂÎ°é´Û¤Ç¡¢Èà¤Ï¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ò¥ì¥·¡¼¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë³èµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Èá´ê¤È¤â¸À¤¨¤ëÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤ÌµÇ°¤ò¸«¤»¤º¡¢É¬»à¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡¢"²æËý¶¯¤¤¼éÈ÷¼Ô¤ÎËÜÊ¬"¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤¬......¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë"¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø"¤È¤¤¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢"¤â¤·º£¸å¡¢¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é"¤È²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢"¹Ô¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤"¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¾®Àî¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¸½¼ÂÅª¤Ç¥í¥¸¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¼¡¤Î¥í¥¹¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â"À¸¤Ç´Ñ¤¿¤¤"¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Êª»ö¤ÏÂª¤¨Êý¼¡Âè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍîÁª¼«ÂÎ¡¢³Ú´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤È¹Í¤¨¤ÆÂÓÆ±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Â¤Ã¤Ý¤¤µ¾À·Àº¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ê¥Ù¥í¤¬¤¤¤ì¤ÐÎý½¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢"¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë°Õ¼±"¤¬Àè¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤¤»Ò¤Ö¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼«¤é¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Ï¥Ñ¥ê¤Ë¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤À¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾®Àî¤Ï¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ¤½¤Î°è¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ú¾å¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¥ê¥Ù¥í¤·¤«¤Ê¤¤¡Û
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡¢¾®³ØÀ¸£³Ç¯¤Ç»Ï¤á¤¿¥Ð¥ì¡¼¤À¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸·¤·¤µ¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ¤ÏÉáÄÌ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤Î·Á¤òÂÎ¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥Ù¥í¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢365ÆüÃæ¡¢250Æü¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»»þÂå¤Î´Ä¶¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£"¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¡ª"¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®Àî¤Ï´¶¾ðÎÌ¤¬ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¼«¿È¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Îµã¤Ãî¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÀ®¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýÄø¼°¤À¡£
¡¡È¿ÌÌ¡¢¾®Àî¤Ï¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¤Ë¤â±Ç¤ë¡£Ãæ³Ø£³Ç¯¤ÎJOC¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤Ç¡¢¾Íè¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤«¤é¥ê¥Ù¥í¤ËÅ¾¸þ¡£¼þ°Ï¤Î¡Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤Î¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö"¾å¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¥ê¥Ù¥í¤·¤«¤Ê¤¤"¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¹â¤µ¤¬2ⅿ30Ñ¤«¤é£²£í43Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ã±½ã¤Ë¡¢¾å¤Ç¤ä¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ï¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç"¥ê¥Ù¥í¤Ï¤Ç¤¤ë"¤È¡£¹â¹»À¸¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤â¤«¤¸¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç½ÎÏÃÍ¤ÏÄã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ë¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥ì¥·¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥ê¥Ù¥í¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÁø¶ø¤¬¡¢Èà¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±¿Ì¿¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÏÀÍý¤òÄ¶¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò¤Êü¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢»ê¹â¤Î¶ÃÏ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤ËÍîÁª¤·¤¿»þ¤Ïµã¤¤Þ¤·¤¿¡£"¿Í¤ÎÁÛ¤¤"¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ......½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤Ä¤¤¡£
¡¡¤â¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤â¤¢¤Ã¤Æ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤É......Íî¤Á¤¿¤³¤È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÁÛ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®Àî¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÌÜ¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½°ã¤Ã¤¿¼ïÎà¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿»þ¡¢¾®ÀîÁª¼ê¤Ï²¿¤«¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Î¸ìÈø¤Ï¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¾®ÀîÃÒÂç¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
1996Ç¯£··î£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£175cm¡£¥ê¥Ù¥í¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå½êÂ°¡£ÀîºêµÌ¹â¹»¤«¤éÌÀ¼£Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÅÄ¹çÀ®¥È¥ì¥Õ¥§¥ë¥µ¡Ê¸½¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£³¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇV¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥ê¥Ù¥í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢21¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¢22¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£Ö¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£SV¥ê¡¼¥°£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ç³èÌö¡£¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£