¡¡2025Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¡£ËÜÅ¸¤ÎÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¥ªー¥Ñ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤Î£Á actⅡ¡Ù¸¶²èÅ¸¡×Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¸«¤ë
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï4,500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¡Ø¥À¥¤¥ä¤Î£Á actⅡ¡Ù¡Ë¡£¥·¥êー¥ºÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¤¬Á´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅ¸¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ä¥¥ä¥Î¥ó¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖSELPHY¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥À¥à¥×¥ê¥ó¥ÈÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥«¥éー¹ç¤ï¤»¤Æ300ÅÀ°Ê¾å¤Î¸¶²è¤¬Å¸¼¨¡£À¾ÅìµþÂç²ñ·è¾¡Àï¡¦ÀÄÆ»vs°ð¼Â¤ÎÇ®Àï¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ÖÀÄÆ» vs °ð¼Â ·ãÆ®¥·¥¢¥¿ー¡×¡¢ÀÄÆ»¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¡ÖÉô¼¼¡×¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡ß¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥¹¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖÉô¼¼ºÆ¸½¥³ー¥Êー¡×¤âÅ¸³«Í½Äê¤À¡£
