人気ゲーム最新作『FC26』、最強選手「トップ26」が発表！モハメド・サラーが初のレーティング1位…9月26日発売

『EA SPORTS FC™ 26』は9日、世界最高峰のリーグで活躍するトップ選手たちのレーティングを発表した。

9月26日（金）に世界同時発売される人気サッカーゲーム最新作。

今回、男子・女子それぞれのトップ26選手が明らかとなり、男子は以下のような顔ぶれとなった（※所属クラブ右の数値がレーティング）。

1．モハメド・サラー（リヴァプール）91

2．キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）91

3．ウスマヌ・デンベレ（PSG）90

4．ロドリ（マンチェスター・シティ）90

5．フィルヒル・ファン・ダイク（リヴァプール）90

6．ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）90

7．アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）90

8．ラフィーニャ（バルセロナ）89

9．ラミン・ヤマル（バルセロナ）89

10．アクラフ・ハキミ（PSG）89

11．ヴィティーニャ（PSG）89

12．ジャンルイージ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）89

13．ペドリ（バルセロナ）89

14．ヨシュア・キミッヒ（バイエルン）89

15．アリソン（リヴァプール）89

16．ハリー・ケイン（バイエルン）89

17．フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー）89

18．ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）89

19．フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）89

20．ティボー・クルトワ（レアル・マドリー）89

21．ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）88

22．ラウタロ・マルティネス（インテル）88

23．アレクサンデル・イサク（リヴァプール）88

24．ジャマル・ムシアラ（バイエルン）88

25．ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）88

26．ブカヨ・サカ（アーセナル）88

モハメド・サラーが初めて男子選手のトップレーティングを獲得する見込みで、キリアン・エムバペと並ぶ総合レーティング91を記録。

また、ラミン・ヤマルが男子トップ10入りを果たし、昨年から＋8という最大のレーティングアップを達成している。

女子部門では、バルセロナで活躍するスペイン代表のアレクシア・プテジャスとアイタナ・ボンマティがFCシリーズ史上初めて、総合レーティング91でトップの座を分かち合った。

なお、FCコミュニティおよび選手たちには、レーティングデータベースやFCの各種SNS（コメント欄など）を通じて、選手レーティングに関する意見を積極的に発信することが奨励されている。

評価が正当だと感じた選手や、不当だと感じた選手について、FCチームに直接フィードバックすることが可能とのこと。

このフィードバックフォーラムは、「Ratings Database」の全データが公開される10月12日（金）午後12時（太平洋時間）／ 13日午前4時（日本時間）以降に利用可能となる。