セブンプレミアムの新作♡フローズンチョコいちごで秋のご褒美スイーツ

セブン‐イレブンのプライベートブランド「セブンプレミアム」から、新感覚フローズンスイーツ「フローズンチョコいちご」が数量限定で登場！アヲハタ独自の冷凍技術で加工したいちごをガーナ産カカオチョコでコーティング。パリッとしたチョコとひんやり柔らかないちごの絶妙な食感は、一口食べるたびに心がときめく♡忙しい日々の自分へのご褒美にぴったりです。

独自技術で実現！冷凍いちごの柔らかさ



冷凍いちごはチリ産を使用。アヲハタの技術で冷凍しても果肉は柔らかく、口の中でとろけるような食感をキープ。甘酸っぱいいちごの風味を存分に楽しめるのが特徴です。

チョコのパリッと感で食感のアクセント



ガーナ産カカオ豆を使用したチョコレートで包むことで、甘さとビターの絶妙なバランスを実現。

冷凍いちごのやわらかさとチョコのパリッと感のコントラストが、口の中で新しいスイーツ体験をもたらします♪

秋にぴったりの手軽なご褒美スイーツ



価格は248円（税込267.84円）で、全国のセブン‐イレブンで9月9日（火）から数量限定で順次発売。まだ残暑の残る秋にぴったりのひんやりスイーツとして、自宅や職場で気軽に楽しめます。

セブンプレミアム フローズンチョコいちごで幸せひと口♡



「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」は、パリッとチョコと柔らかい冷凍いちごの絶妙な組み合わせで、食べるたびに幸せを感じられる新感覚スイーツ。

価格は248円（税込267.84円）、全国のセブン‐イレブンで9月9日（火）から数量限定で順次発売です。自分へのご褒美や秋のデザートに、ぜひ味わってみてください♡