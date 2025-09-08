ÇµÌÚºä46¡¦²ì´îÍÚ¹á¡¢µã¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¿ÀµÜ¤Ç¤Ï4Æü¤È¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡ÁíÆ°°÷¿ô26Ëü¿Í¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö
ÇµÌÚºä46¤¬7Æü¡¢¡Ø¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡ÙºÇ½ª¸ø±é¤òÅìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ä¥¢¡¼ÁíÆ°°÷¿ô¤Ï26Ëü¿Í
7·î¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯²ÃÆþ¤·¤¿6´üÀ¸11¿Í¤ò´Þ¤á¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô¤Ç·×16¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤¬10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï4Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢·×15.2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁíÆ°°÷¿ô¤Ï26Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë
¢£µÜÅÂÉ÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë²¦´§¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿µÜÅÂÉ÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Ë¾®¤µ¤Ê²¦´§¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÀµÜ¡¢Á´°÷À¼½Ð¤¹½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê²¦´§¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼38¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢³Ú¶Ê¡Ø·¯¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ø¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤ä¡ØÍçÂ¤ÇSummer¡Ù¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ë¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£Ç¯²ÃÆþ¤Î6´üÀ¸¤âÌöÆ°
¤½¤·¤Æ¡¢6´üÀ¸³Ú¶Ê¤Î¡Ø¤Ê¤¼ ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁö¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ä¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ø¤Ã¤Æ¤«¤µ¡Ù¡¢39th¥¢¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ØÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡Ù¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¡Ø¿¿²ÆÆü¤è¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áí¿ô1100µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¡¢¾å¶õ¤ËÇµÌÚºä46¤Î¥í¥´¤ä¡ÈÇµÌÚºä46 10th JINGU¡É¤ÎÊ¸»ú¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¡¼¥ë¤È¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÂÄ¹¡¦²ì´îÍÚ¹á¡Ö¾¯¤·¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Î¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡ØMonopoly¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÎø°¦¡Ù¡¢¡ØÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£º£²ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿²ì´î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ôÇ¯ÇµÌÚºä46¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤½¤Î°µ¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢ÀÕÇ¤¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ëµã¤«¤Ê¤¤¤¾¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¿ÀµÜ¤Ç¤Ï4Æü¤È¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ê¡¢ËÜÊÔºÇ¸å¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡ØSame numbers¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áí¿ô1100µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¶õÃæ¤ÇÊ¸»ú¤òÉÁ¤¯
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡Ø¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡ØÂ¾¿Í¤Î¤½¤é»÷¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢ºÆ¤Ó²ñ¾ì¾å¶õ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÇµÌÚºä46¤Î¥í¥´¤òÉÁ¤¯Ãæ¤Ç¡ØÇµÌÚºä¤Î»í¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÇµÌÚºä46¥«¥é¡¼¤Î»ç¤ÇÀ÷¤Þ¤ê¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¥é¥¤¥Ö¤¬½ªÎ»¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¯Ãæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢Í½Äê³°¤Î¡Ø·¯¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ï¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬ÇµÌÚºä46¤Ë¸þ¤±¤ë°¦¤Î¶¯¤µ¡£11²óÌÜ¤ÎÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Î10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£