経済的に自立し、早期リタイアする「FIRE」は、多くの会社員にとって憧れかもしれません。職を手放すことにより、自由な時間をたくさん手に入れられるでしょう。しかし、長年勤めてきた人がなんとなく想像する「無職」と、50代で本当に経験した人の「無職」は乖離があるようです。そこには、想像を絶する恐ろしさがありました――。本記事では、竹本和広氏の著書『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）より、50代で考えるライフプランについて解説します。

FIREという選択肢

「FIRE（Financial Independence Retire Early）」とは、経済的自立と早期リタイアを意味する言葉です。私は会社員のときに、老後はのんびり過ごしたいと考えていたため、FIREしたい人の気持ちもわかります。しかし無職と複業を経験した現在、仮に将来経済的余裕があったとしても、仲間と一緒に働いていたいです。働かない毎日は生きがいを失う気がするからです。

嫌な仕事なら早く辞めたいと思うかもしれませんが、やりたい仕事ならずっと働きたいと思えるのではないでしょうか。あなたにも、無職の生活は漠然と想像がつくと思います。しかし想像と現実は違います。何事も自分が体験しないとわからないことが多いでしょう。

やるべきことがないと、本当に1日は長く、つらい時間です。本来楽しいはずの遊びも、心から楽しめません。定年後も社会とつながる方法はいろいろとあるでしょう。私は「働き続けることこそが、社会とつながる最良の方法」だと思うようになりました。

あなたはどのように思うでしょうか？ 質問をしますね。

「何歳まで働きたいですか？」

50代、人生のおわりを意識する

「生涯現役で働く」と決めているものの、いつどこでどうなるかはわかりません。近年では終活セミナーの開催を目にする機会が増えました。人生の最後を準備したい高齢者の方々や、親の終活をサポートするために参加する我々世代も多いのだろう、と想像しています。人生の青写真を描いた私は人生のおわりも意識し、自分の死についても考えるようになりました。

自分の死に関して、多摩大学の田坂広志名誉教授の著書『運気を引き寄せるリーダー七つの心得』（光文社）から影響を受けたので紹介します。田坂名誉教授の「死を直視する人生における2つの真実」です。

《死を直視する人生における３つの真実》

1．人は、必ず死ぬ

2．人生は、一度しかない

3．人は、いつ死ぬかわからない

この3つを自宅のデスク前に貼りつけています。毎日目にすることで、人生のおわりを意識しながら生きている感覚があります。人生のおわりを意識すると、1日1日を大切に生きていこう、という気持ちになり日々の行動が変わっていきました。

多くの人が50代を後悔する理由

人生のおわりを、どのように迎えたいですか？ ライフプランを考えるうえで、80歳の先、人生のおわりから逆算してみてはいかがでしょうか。

50代からは、後悔しない時間の使い方が非常に大切だと感じています。やり残したことはありませんか？ あなたと一緒に、後悔しない人生を送れたらうれしく思います。

【50代を後悔してる理由ベスト10】

1：定年後の人生設計をしておくべきだった

2：モチベーションがどうしても湧かなくなってしまった

3：組織の名前でないアイデンティティを確立できていなかった

4：地域デビュー、妻と旅行等、趣味は暇つぶしにしかならなかった

5：「働かないオジサン（オバサン）」になってしまった

6：思考停止という生活習慣病になってしまった

7：退職金・年金があまりに少なくてシュンとなってしまった

8：低い条件の定年再雇用に甘んじてしまった

9：もっとやりたいことにチャレンジすれば良かった

10：自分の可能性を過小評価していた

※1万人の調査結果

出典：「50代 後悔しない働き方」（大塚寿、青春出版社）

竹本 和広

セカンドキャリアコーチ

株式会社ライフシフトラボ 複業トレーナー

※本記事は『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。