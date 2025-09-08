「爽健美茶」を刷新、12素材の“ビューティーブレンド”に、戸田恵梨香さん起用の新CM放映、期間限定広報担当「リカちゃん」が行うインタビューもWEBで公開/コカ・コーラシステム

コカ･コーラシステムは9月8日、ブレンド茶「爽健美茶」を“BeauteaBlend(ビューティーブレンド)”のコンセプトでリニューアル発売した。新たに「とうもろこしのひげ」を加えた植物由来12素材のブレンドへ刷新し、カフェインゼロは維持。香ばしい味わいと飲みやすさを実現しているという。

ブレンド茶市場で売上トップ(2024年7月〜2025年6月、累計販売金額、インテージSRI+)である「爽健美茶」の刷新により、同社は需要喚起を図る。

ブランドアンバサダーには俳優の戸田恵梨香さんが就任した。同日から新テレビCM「潤う BeauteaBlend」篇(15秒)を全国で順次放映する。水面を歩く印象的なシーンなどを通じ、飲用による“心身が潤う”世界観を表現した。

戸田さんは就任にあたり、「子どもの頃からCMソングを口ずさんでいたので、長く愛されてきたブランドに携われるのがうれしい」と述べ、「爽健美茶」の歴史性に言及した。

「爽健美茶」は1994年の全国発売以来、“爽やかに、健やかに、美しく”をコンセプトに、時代に合わせて素材や味わいを見直してきたロングセラーブランドだ。

直近のブレンド茶市場でも販売実績は高く、2025年はリニューアルと大型プロモーションに取り組んで需要を喚起する。

期間限定「爽健美茶」広報担当のリカちゃんが、戸田さんに直撃インタビューを実施

コミュニケーションは、期間限定で「爽健美茶」の広報担当に“リカちゃん”を起用する。戸田さんとのスペシャルインタビューや、日常の“ビューティーピンチ”を描くWEBムービーを順次公開する。公式サイトや各種SNS、YouTubeで情報発信を行う。

リカちゃんのリアルな”ビューティーピンチ”をWEBムービーで公開

また、コカ･コーラ公式アカウントと友だちになると、「爽健美茶」広報担当リカちゃんのオリジナルLINEスタンプ全8種が無料でプレゼントされる(9月8日11時〜11月27日まで)。

購入者向けの施策では、9月8日から12月21日まで、対象製品のパッケージに記載の二次元コードを読み取り、サイトにアクセスすると1日1回応募できるキャンペーンを実施する。

賞品は次の通り。

▽1ポイントコース=PayPayポイント1,000円分(2万名)

▽3ポイントコース=「クオリティファースト」フェイスパック(3種×各7枚)+爽健美茶1本(2,500名)

対象製品は次の通り(2次元コードが明記されているもの)。

▽爽健美茶の各種PET(280ml/300ml/600ml/1.25L/2L)、290mlボトル缶、160g/245g缶、「爽健美温茶 HOT 440ml PET」。取扱いは地域・店舗により異なる場合がある。

なお、戸田さんは新しくなった「爽健美茶」を飲んだ感想として、「新しい爽健美茶は“とうもろこしのひげ”由来の香ばしさが印象的で、鼻の奥の方にずっと香ばしさが残っている感じがあり、“香りが全然違う”と思いました」と、従来品との違いを述べた。