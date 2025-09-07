この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が「AIの過熱投資」への懸念と独自の未来予想を語る！減速に見えるのは錯覚か？AIの裏事情

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「騙されるな。AI業界減速の真相と今後の懸念について解説します」と題した動画で、実業家のマイキー佐野氏がAI業界の現状と今後の見通し、そして投資家・企業家の動向について独自視点で語った。表向きの盛り上がりと、現場で静かに積み上がる進歩のズレに着目する構成になっている。



佐野氏は、最近の大型アップデートに対する熱量の低下が「停滞」なのか「見えにくくなった進歩」なのかを切り分ける。例えば、GPT-5のアップデートに対してインパクトが薄いという声が出る一方、実務では文章生成やコーディング、ドキュメント処理などで確かな効果が出ている。しかし多くの現場では、「ツールの性能に使い手の習熟が追いつかず、社内活用の難度が高い」という課題が残る。



論点は、ツールの完成度ではなく「使いこなしの不足さ」にある。高性能なPCやスマートフォンをフルに使い切れないのと同じで、AIもカスタマイズや運用設計まで踏み込むことができていない。入口としては誰でも触ることができる段階に来たが、本格活用には時間と設計力が要る、という現実を押さえる。



歴史的な比較も示される。PCやインターネットの普及でも、生産性への反映にはラグがあった。AIは普及スピードこそ速いが、数字として定着するには「技術×人材×業務設計」の一致が必要という見立てだ。



また、投資サイドでは雰囲気が変わりつつある。熱狂の反動で個人投資家は慎重化し、ドットコム期を想起させるという見方も出る。一方で、勢いを切らさないための動きも進む。アメリカではAI規制を巡るロビー活動が活発化し、巨大資金が集まり政治日程に合わせて動いている。VCのAndreessen Horowitzや、OpenAIのグレッグ・ブロックマンらの関与が取り沙汰される「Leading the Future」のような枠組みも、その象徴として触れられる。



終盤は、AI過信への警鐘と人間領域の再確認へ。ツールは使う者の力量次第で価値が変わる。文化・スポーツ・芸術のように、人が行う意味が価値になる領域は残り続けるという視点も提示される。

本編では、名前や数字の出し方、比喩の切れ味で論点の重心が一気に腑に落ちる構成になっているため、気になった箇所が一つでもあれば、再生して自分の判断軸に取り込んでほしい。