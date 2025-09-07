スパーズの新人ディラン・ハーパーが左手親指を手術…開幕戦出場は微妙か

9月6日（現地時間5日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズのディラン・ハーパーが、4日のワークアウト中に左手親指の側副靱帯を部分断裂したため、修復手術を受けたと『AP』が報じた。

今年のドラフト1巡目2位でスパーズから指名された198センチのガードは、7月に行われた「NBA 2K26 サマーリーグ」で2試合に出場。平均22.1分のプレータイムで16.0得点4.0リバウンド2.0アシスト1.0スティールを記録。

ルーキーながらビクター・ウェンバンヤマやディアロン・フォックスが所属するチームでローテーション入りが期待されているハーパーは、10月23日に敵地アメリカン・エアラインズ・センターで開催されるダラス・マーベリックスとのレギュラーシーズン開幕戦には間に合うかもしれないと同メディアが報じている。

今シーズンのスパーズは、9月30日にメディアデーに臨み、同日からトレーニングキャンプがスタート。10月7日からプレシーズンゲーム5試合をこなすため、手術を受けたハーパーは別メニューで調整していくことになるかもしれない。

【動画】スパーズの新人ハーパーのサマーリーグハイライト！





