adidas×BAPEの最強コラボ「サッカースパイク」登場！久保建英が日本代表で『F50』を着用中…9月6日発売

adidasとストリートブランド『BAPE®』は3日、サッカーをフィーチャーした2025年の限定コラボコレクションを発表。

カモフラージュグラフィックが際立つ2足のサッカースパイクが登場した。

adidas x BAPE®

いわゆる裏原宿系のファッションブランドとして知られる、BAPE®ことA BATHING APE®。世界的な人気を博し、過去にもadidasとのサッカーコラボを展開してきた。

その最新コラボにより登場したのは、ひと目でスペシャルなスパイクだと分かる“逸品”だ。

『プレデター ELITE』は、視線を捉えるデザインの背後に、ストライクスケールフィンを採用したハイブリッドタッチアッパーを使用。ゴールでシュートするたびにボールを芯で捉えることができる。

底面のコントロールフレーム2.0アウトソールは、天然芝でもしっかりとしたグリップ力を発揮する。

一方、『F50 ELITE』は、鮮やかな綿菓子のカモフラージュグラフィックが特徴。

大胆なデザインながら、薄いファイバータッチアッパーとコンプレッションフィットのトンネルシュータンが足をしっかりホールドし、足にボールが吸い付くようなスプリントウェブ3Dテクスチャーがボールコントロールに貢献。

乾いた芝生用にデザインされた弾力のあるスプリントフレーム360アウトソールが、スピードを維持する。

現在、アメリカ遠征を行っている日本代表では、久保建英がadidas×BAPE®の『F50 ELITE』を着用中。

スパイク本来の機能ももちろん備えているだけに、6日のメキシコ戦や9日のアメリカ戦で履いてプレーすることが期待される。

adidas×BAPE®の『プレデター ELITE FT FG』と『F50 ELITE FG』は、国内では9月6日（土）に発売予定。価格はいずれも36,300円（税込）となっている。