「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3000タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その次回開催が2025年11月29日（日）の「INDIE Live Expo 2025.11.29」に決定し、紹介タイトルの募集を開始しました。

INDIE Waves 紹介タイトルを募集中

日本語・中国語・英語・韓国語で全世界同時放送を行う同番組。次回は100タイトル以上のインディーゲームを一気に紹介する「INDIE Waves」、注目タイトルの最新情報を重点的にお届けする「INDIE Spotlight」、毎年その年の優れたインディーゲームを表彰するアワード「INDIE Live Expo Awards」の3コーナーを軸にインディーゲームを紹介していきます。

この中のINDIE Wavesで紹介するタイトルを募集中。エントリ―は9月30日（火）23時59分まで受け付けます。

＜「INDIE Waves」エントリー方法＞

下記の「エントリーフォーム」より映像ファイル、テキスト情報、ゲームの資料など、必要な情報・素材をご用意の上、期日までに申請を行ってください。

◆エントリー締め切り：9月30日（火）11:59 AM（JST）まで

◆エントリーフォーム：https://indie.live-expo.games/entry/

エントリー期間終了後、INDIE Live Expo事務局による登録情報の確認・審査を行います。審査後、10月中旬をめどに審査結果のご連絡をいたします。

※「INDIE Waves」では100本程度の紹介を予定しており、予定数を上回った場合は、適切な選考プロセスを経て紹介作品を決定させていただきます

キービジュアルと出演者を公開

新しい番組キービジュアルは、「グノーシア」などを手掛けたプチデポットのことり氏による「分かち合う希望」をテーマにしたイラストをフィーチャー。インディーゲームを取り巻く環境が大きく変化する中、手を取り合いながらそれぞれが前に進んでいけるように、という想いをイラストに込めているとのこと。

番組出演者に関する情報も公開されました。司会者には、「VALORANT」公式プロリーグ“VALORANT Champions Tour”の日本語公式キャスターなどで実績のある岸大河氏を起用します。日本語放送では、おなじみのわいわい氏、のばまん氏、やみえん氏も引き続き登場し、インディーゲームファンならではの視点やゲーム愛あふれるコメントで番組を盛り上げます。