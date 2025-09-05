“ドヤる”高橋ひかるを菊池風磨が賞賛「俺はその感じ嫌いじゃない」

女優の高橋ひかる（23歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。ドヤる姿をtimelesz・菊池風磨から「嫌いじゃない」と賞賛された。



食べた食材が最高級のものか、超激安のものか、味覚が試されるグルメ企画「ピンキリ人狼」が行われ、高橋ひかるがゲストの1人として登場。



そばのピンキリを「普段食べているから」と見事当て、他の出演者に「さすがに外しようがないんで」と煽り、timelesz・菊池風磨から「正解になった途端に？」と驚きの声が上がる。



さらに高橋はかまぼこのピンキリも続けて当て、「みなさま大丈夫ですか？」とドヤる。お見送り芸人しんいちから「当てた時のひかるさん、嫌いやわ！」という声が上がり、シソンヌ・長谷川忍も「当てる前とは別人」とコメント。



ただ、菊池は「俺はその感じ嫌いじゃないけどね」と話し、芸人たちから「なんでだよ！」とツッコミが入った。