YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」にて主婦YouTuberのShinoさんが、「【ダイソー&セリア】SNSで話題沸騰中‼︎ キッチン•収納•電化製品･便利アイテム #28」と題し、ダイソーとセリアで購入した話題の100均グッズを徹底紹介しました。動画では、SNSで評判の便利グッズや収納アイテム、キッチングッズなど、気になる商品を実際に使いながら細かくレビューしています。



今回Shinoさんが真っ先に紹介したのは、ダイソーで見つけたBluetoothスピーカー。「これ、めちゃめちゃ気になっていたんです、私。」と心躍らせて語りつつ、550円のこのガジェットを実際に開封・使用していきます。通話機能や防滴仕様、USB充電対応などのポイントを丁寧に紹介したうえで、「え、すごくないですか? これはバズるわけだよ。」と音量の大きさや手軽な操作性に驚きを隠せない様子でした。Shinoさんは、「音質に関しては、すごい良いとは言えないと思うんですけど、500円でこの使い心地だったら、申し分ないんじゃないかなと思います。」と独自の見解を明かしました。



続いてセリアの「広がるミストスプレーボトル」では、「わー、これすごい。まんべんなく拡散されて、とっても良いじゃないですか。これはバズるわけですよ。」とSNSで話題になる理由を実感。さらにキッチン用品や収納グッズ、工具まで幅広く紹介し、「100円でこれか。しっかりしてるな。200円でも買うよ。」とコスパの良さに思わず驚きの声を漏らしました。



一方で、細部の作りや使い勝手についても本音でレビュー。「ちょっと、切れ味は良くないかなと。ここは百均クオリティかな、という感じでした。」「手が疲れるというのと、アルコールが使えないというデメリットはありますが、100円でこれは、すごくいい商品だなと思いました。」とメリット・デメリットをしっかり解説しています。



動画の最後には、「ぜひ気になるものがありましたら、セリア、ダイソーに行って買ってみてください」と視聴者に呼びかけ、「しのずチャンネルでは、100均購入品収納DIY、その他主婦のいろいろをアップしているチャンネルでございます。ぜひチャンネル登録とおすすめの動画もお願いいたします。」と締めくくりました。SNSでも話題沸騰のアイテムたち、Shinoさんの本音レビューを参考に、ぜひお買い物のヒントにしてみては。