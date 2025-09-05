幾田りら『薬屋のひとりごと』OP曲英語版「In Bloom」を配信リリース！コーチのグローバルアンバサダーに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、1月に配信リリースしたTVシリーズ『薬屋のひとりごと』のオープニングテーマ「百花繚乱」の英語版楽曲「In Bloom」を、自身のソロ活動としては初となる英語版楽曲として9月5日に配信リリース。また、コーチのグローバルアンバサダーに就任することが発表された。

■「In Bloom」はロンドンのスタジオでレコーディング

「百花繚乱」は、『薬屋のひとりごと』の舞台である後宮の世界観や、そこで巻き起こるミステリーをサウンドに落とし込んだ、展開豊かなポップチューン。

今回の英語版「In Bloom」は、これまで数多くの名作を生み出してきたイギリス・ロンドンのMetropolis Studiosでレコーディングされた。

訳詞はKonnie Aokiが担当し、日本語の響きや意味を大切にしながらも、英語ならではのリズム感を活かすことで、あらたな魅力をまとったサウンドに仕上がっている。

■幾田りら コメント

■コーチのグローバルアンバサダーに就任！キャンペーン動画に登場

さらに幾田は、9月5日、ニューヨークで創立したファッションブランド・コーチのグローバルアンバサダーに就任することが発表された。

シンガーソングライターとしての音楽活動に加えて、声優としての活動など幅広く活動してきた彼女だが、ファッションブランドのアンバサダーを務めることは初の挑戦となる。

彼女の、恐れを知らない創造性と率直な自己表現、そして揺るぎない自分らしさに正直に向かう姿勢がコーチのブランドパーパスである“Courage to Be Real（リアルに生きる勇気）”と共鳴し、今回のアンバサダー起用が決定した。あらたにコーチファミリーの一員となった幾田は、Fall 2025キャンペーンの“Revive Your Courage（進もう、私の心のままに）”に登場する。

幾田りらは、コーチとともに歩むこの旅を通じて、自身の音楽活動や今後のビジョンをグローバルに発信を行うこととなる。その過程で、個性や感情、そして不完全さの中にある美しさを讃える、コーチのブランドストーリーをともに形づくっていく。そしてありのままの自分でいる勇気を持つ世代に、コーチとともにインスピレーションを届けていく。

■【動画】幾田りらを起用したコーチのキャンペーンビデオ

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「In Bloom」

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■関連画像 コーチをまとう幾田りら、「In Bloom」ジャケット写真他