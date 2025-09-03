「取って」と言いながらほっぺを差し出すも…。インコの可愛すぎるツンデレ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が、「ほっぺが気になったらしい」と題した動画を公開。動画には、ジャンボセキセイインコのつっきー君が、飼い主に「取って」とお願いしながらも、「だめ！」と言って逃げるユニークな姿が収められている。
ケージの上にとまるつっきー君。飼い主を見つけるとつっきー君は「取って」と上手に話しかけ、触ってほしいかのようにほっぺを差し出します。
何を取ってほしいのか分からないながらも飼い主が指をほっぺに近づけると、つっきー君は「だめ！」と言いながら、ぷいっと横を向いてしまいます。言葉と行動が一致しない、まるで飼い主との駆け引きを楽しんでいるかのようなつっきー君の様子が伺えます。
言葉と裏腹な行動を見せるつっきー君と、それに優しく応じる飼い主のやり取りは、見る人に穏やかな笑いと癒やしを与えてくれているようです。
この投稿には「デレツンという新たな属性を提示するインコ」「だめ！が可愛いw」など、多くのコメントが寄せられました。飼い主さんとの可愛らしいやりとりや微笑ましい攻防戦に思わず笑顔になってしまう人が続出しているようです。
チャンネル情報
雛から育てたセキセイインコのひなちゃんと、成鳥でお迎えしたジャンボセキセイインコのつっきー（ゆづき）君。性格が全く違うけど、とっても仲良しのふたり。そんなふたりのほのぼのとした日常をお届けしています。