千賀健永「これは本当に良い」“油膜感”が苦手な人におすすめしたい愛用クリーム

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】千賀健永が選ぶ！今すぐ買うべきスキンケア＆美容アイテム総まとめ』の動画を投稿。通販サイトのタイアップではあるものの、愛用しているアイテムも紹介してくれました！

■保湿クリーム

動画内に登場したのはこちら！

AESTURA/アトバリア365 クリーム 税込3,300円（編集部調べ）

敏感肌も使用できる、高保湿なうるおいクリーム。

千賀さんはこちらを「これは本当に良い」とコメントしながら紹介。

使用感についても「すごくみずみずしい、潤いを感じられるなめらかなクリーム」と保湿力を評価！

特徴的な部分として「クリームをつけた時の“油膜感”ってあるじゃないですが、その感じがあんまり好きじゃない人とかめっちゃおすすめ」と語り、クリーム独特の使用感も強くないよう。

続けて「すごく浸透率もいいし、最終的に化粧水をつけた後のようなみずみずしさ」と軽い付け心地で保湿できる様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。