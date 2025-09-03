逆転優勝の鍵は元“日本代表10番”中島翔哉!? この天才肌を指揮官は使いこなせるか【浦和】
金子拓郎が「狭い局面でも確かなスキルで収めてくれる」と評すれば、マテウス・サヴィオは「彼とはやりやすい」と言った。どちらも、アルビレックス新潟戦（2025年８月31日／浦和レッズが１−０で勝利）で先発出場した中島翔哉についてのコメントだ。
ホームの新潟戦、４−２−３−１システムのトップ下を担った中島は“10番”に相応しいプレースタイルで違いを作り出した。このテクニシャンのパフォーマンスを見て思い出したのが、佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）の言葉だ。
「10番はやはり一番上手い選手でエースだと思っているので。走る、戦うは当然として、それを含めて“華のある10番”になりたいです」
まさに“華”のあるプレーで攻撃を牽引したのが、新潟戦の中島だった。ゴールもアシストもなく目に見える結果を残したわけではないから、今後コンスタントにスタメンで起用されるかは分からない。
ただ、浦和がここから逆転優勝を目指すうえで、中島の創造性豊かなプレーは不可欠に映る。中島がかつて日本代表の10番として輝いていた頃の感覚を取り戻して完全復活を果たせば、チームにとって大きなパワーになるはずだ。
もっとも最大のポイントは、“天才肌で華のある10番”をマチェイ・スコルジャ監督が使いこなせるかだ。結局のところ、その選手のキャリアを決定づけるのは監督との相性ではないのか。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
