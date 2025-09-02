Ý¯°ææÆ¡õÁêÍÕ²íµª¡¢¿·CM¤Ë½Ð±é¡¡¡Ö¥¦¥éÍò¥Þ¥Ë¥¢¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Æ»£±Æ
¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÝ¯°ææÆ¤ÈÁêÍÕ²íµª
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ý¯°ææÆ¤ÈÁêÍÕ²íµª¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¿·¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ¡£È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£¡×¿·CM¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¸ì¤Ã¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢£¹·î£³Æü¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°ææÆ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼Ìò¤È¤·¤ÆÅ·³¤Í´´õ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£¡×¤Î¿·CM¡Ö±§Ãè¿Í¤¢¤é¤ï¤ë¡×ÊÓ¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ÊÓ¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤â¥Û¥ï¥Û¥ï¡×ÊÓ¡Ê¢¨ËÌ³¤Æ»¸ÂÄêCM¡Ë¤ò£¹·î£³Æü¤«¤é½ç¼¡ÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
CM¤ÇÝ¯°ææÆ¤ÈÁêÍÕ²íµª¤Ï±§Ãè¿ÍÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö±§Ãè¿Í¤¢¤é¤ï¤ë¡×ÊÓ¤Ç¤ÏÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿£²¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë2¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î°¤µ×ÄÅÃÎÍÎ»á¤Ï¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡È¥Ï¥º¥ì¤Î¤Ê¤¤Í¥ÅùÀ¸¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÌÌÇò¤ß¤Ë·ç¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤µ¤ä¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ª2¿Í¡¢¤³¤Î¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¶¦Â¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¿·CM¤Ç±§Ãè¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿Ý¯°æ¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤òÇã¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£°ìÊý¤ÎÁêÍÕ¤Ï¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ç¤Î»£±Æ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¤ÏÍò¤Î³Ú¶Ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Î¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¦¥éÍò¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤«¤é¥ì¥¢¶Ê¤ò1¶Ê¤º¤ÄÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£ÁêÍÕ¤¬¡Ö¤Þ¤¿10Ç¯¸å¤â°ì½ï¤À¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢µ×¡¹¤Î¶¦±é¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âµðÂç¤Ê¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢£²¿Í¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£