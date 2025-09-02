なんだか怖いんです…〈年金月24万円〉〈老後資金1,500万円〉念願の地方移住を実現した66歳妻、戦慄。のんびり田舎で余生を送るはずが、わずか1年で東京に帰還→理由は「笑顔の優しいお隣さん」

人混み、人付き合いの希薄さ、空気の汚さ……都会暮らしにストレスを感じ、田舎で余生を過ごしたいと考える人は少なくありません。しかし、いざ移住を実行してみると、思いもよらない事態に直面することもあるようです。詳しく見ていきましょう。

念願の「信州への移住」を実現、胸躍らせていたが……

夫のリタイアを機に、長年暮らした東京の生活を離れ、夫とともに信州の小さな村へ移住することになった佳子さん（仮名・66歳）。「自然に囲まれて、静かに老後を過ごす」という夢は、何年も前から夫婦の中で描かれていました。

それぞれ東京と横浜出身の都会っ子夫婦。人混み、騒音、排気ガス、せわしなさ……。そうしたものから逃れ、鳥のさえずりや澄んだ空気の中で過ごす日々を想像して、佳子さんの心は躍っていました。

夫婦の年金は月24万円。また当時、手元にあった老後資金は1,500万円ほどです。田舎暮らしをするにあたって、東京のマンションは売却し現金化。移住の候補地を回り、畑付きの家を購入しました。こうして、半年以上準備に時間をかけて、とうとう夢の田舎暮らしが始まりました。

しかし残念ながら、理想と現実は違ったのです。

予想はしていたものの…いざ移り住んで実感する不便さ

田舎暮らしの不便さは覚悟しているつもりでした。しかし根っからの都会育ちの二人には、その想像はあまりに甘いものでした。

夜遅くまで開いている量販店やドラッグストアはなく、コンビニエンスストアやファストフード店も車で30分以上。最初は「なくても平気」と思っていたのに、実際にそれがない生活になると、予想以上に恋しくなってしまいます。

さらに、車は必須。夫婦は軽自動車を2台購入しましたが、維持費やガソリン代、保険料がのしかかります。お酒が好きな夫婦でしたが、車で出かける以上「飲んだら帰れない」。都会なら電車で気軽に居酒屋に立ち寄れたのに、田舎ではどちらかが我慢するしかありません。

こうした小さな不便や出費が積み重なり、次第にストレスとなって心に影を落としました。

自然は美しいが、想像以上に厳しい気候に悪戦苦闘

佳子さんが最も楽しみにしていたのは「東京の蒸し暑さから逃れ、涼しい空気を味わうこと」でした。けれど実際に暮らしてみると、気候の厳しさに直面します。

「今日は晴れているな」と思った矢先に、突然の夕立や雷雨。洗濯物を干したら、1時間後にはびしょ濡れ。天気の変わりやすさに、次第に苛々することも増えていきました。

さらに冬――。移住は秋口でしたが、初めて迎えた信州の冬は想像を超える厳しさでした。氷点下が当たり前の生活。朝起きてまずやるのはストーブの点火。外に出れば足元は凍結し、灯油代は月に数万円単位で膨らみ、生活費を圧迫しました。

「寒さには強いから大丈夫」と高を括っていた佳子さんでしたが、東京の冬とは次元が違う現実に愕然としたのです。

とはいえ、これだけなら続けられたかもしれません。しかし、結果として夫婦は移住から撤退。その決定打となったのは、“隣に住む親切なおばあさん”の存在でした。

笑顔のおばあさん…「過剰な親切」に絶句

お隣に住む80代のおばあさんは、見た目も優しげ。引っ越してきた日から笑顔で挨拶し、ゴミ捨てのルールを教えてくれ、畑でとれた野菜をお裾分けしてくれる――都会にはない温かさに、佳子さんは「なんて親切」と感動しました。

田舎には、独特の“村社会”のしきたりや暗黙のルールがあり、外から来た人は冷たく扱われることもある――そんな話を耳にしていた佳子さんは、「この人が隣でよかった」と胸をなで下ろしました。都会の孤独な暮らしとは違い、ここではきっと温かい人間関係に恵まれるだろう。そう思ったのです。

朝まだ薄暗い時間に「おはようございます、今日は雨が降りそうよ」と訪ねてきたり、昼・夕方・夜と一日に何度も顔を出したり。ドアに鍵をかけていると庭に回り込み、窓越しに声をかけてくることもありました。



「困っていることはない？」「今日の夕飯は何を食べるの？」「お届けものがあったみたいだけど、届いたのは何？」と根掘り葉掘り聞かれ、次第に佳子さんの心はすり減っていきました。

夫も困惑しましたが、相手は根っからの世話好き。悪意ではないことはわかるので、強く断れません。

「もともと東京の“適度な距離感”の人付き合いに慣れていたせいで、なんだかお隣さんを怖く感じるようになってしまって。相談できる友達も近くにはいませんし、どんどん辛くなってしまいました」

わずか1年で東京に帰還…失った老後資金に溜息

こうして夫婦は、移住からわずか1年で東京に戻る決断を下しました。しかし、ここでも金銭的な現実を突きつけられます。

田舎暮らしをするにあたって、夫婦は東京のマンションを売却。売値は約4,000万円、老後資金としても十分な額になるはずでした。信州で選んだのは、畑付きの中古戸建て。購入額は700万円ほどで、都会に比べれば破格です。

しかし「安い」と思ったのは最初だけ。水回りや屋根の補修に数百万円、寒冷地仕様のストーブや断熱リフォームに数百万円。さらに軽自動車2台の合計で、300万円ほどの出費になりました。都会で使っていた家具や家電も「この機会に」と買い替え、100万円以上。その他、引っ越し代や雑費などもあり、移住から1年で1,500万円近い出費になっていました。

しかも、戻る決断をしたときに残ったのは、買値より安くしか売れない地方の家と、価値の落ちた車や家具。マンション売却で得た資金は目減りし、完全なる“赤字移住”となってしまいました。

佳子さんはこう振り返ります。

「自然があって静かだから幸せ、なんて単純な話ではありませんね。人間関係も難しいし、気候もお金も想像以上に大変でした。都会の良さを、手放して初めて気づきました」

田舎暮らしには、自然の魅力だけでなく現実的な不便さや出費、地域の人間関係など、見落としがちな要素が山ほどあります。十分な下調べと現実的なシミュレーションをしなければ、夢が悪夢に変わることも。

都会にも田舎にも、それぞれ良い面と悪い面がある。大切なのは「自分たちの暮らしに本当に合うのはどこか」を冷静に見極めること。佳子さん夫婦の経験は、そのことを教えてくれます。