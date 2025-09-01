貸切列車＆限定フードでお祝い！ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベント

9月1日は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる日として、世界中のハリー・ポッターファンが祝う「バック・トゥ・ホグワーツ」の日。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」ではホグワーツ魔法魔術の新学期9月1日に合わせた限定イベントチケット「バック・トゥ・ホグワーツ特別チケット」を発売しました。

ホグワーツ特急の発車時刻に合わせて池袋駅を発車する貸切列車を運行し、特別な車内装飾を施した「スタジオツアー東京エクスプレス」の一部車両がお披露目されるほか、イベント参加者だけのスペシャルな体験が用意される特別な一日。

当日の様子を紹介していきます。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベント

イベント日：2025年9月1日（月）

価格：12,000円（税込）

内容：

・スタジオツアー東京 ツアーチケット（12:30）

・西武鉄道 池袋駅での「バック・トゥ・ホグワーツ」記念イベント参加

・池袋駅〜豊島園駅までの貸切列車の乗車チケット

・スタジオツアー東京内 フードホールでのスペシャルランチ

・イベント参加者限定のプチギフト

9月1日は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる日として、世界中のハリー・ポッターファンが祝う「バック・トゥ・ホグワーツ」の日！

世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて「バック・トゥ・ホグワーツ」を開催しました。

2025年は、スタジオツアー東京に来場される方にホグワーツ生の気分を味わってもらうための特別イベントに参加できるチケット「バック・トゥ・ホグワーツ特別チケット」を発売。

イベントでは、都内有数のターミナル駅である西武鉄道 池袋駅での特別なイベントに参加されたあと、スタジオツアー東京へ出発！

スタジオツアー東京到着後はホグワーツの生徒たちが食事するシーンで何度も登場する大広間をイメージした内装のレストラン、フードホールが一部貸し切りとなって、特別な日をお祝いしました。

9月1日だけの貸切列車を運行

イベントに合わせて西武鉄道全面協力のもと、9月1日だけの貸切列車を運行。

この日だけの装飾や特別な雰囲気で彩られた池袋駅から魔法の旅に参加できます。

「ハリー・ポッター」たちが外装に全面ラッピングされた「スタジオツアー東京エクスプレス」の車両の一部が新学期にふさわしく「バック・トゥ・ホグワーツ」をイメージした内装にお色直しされ、この日のイベント参加者がその最初の乗客に☆

豊島園駅では特別などお出迎えも行われました☆

パンプキンジュースで乾杯

スタジオツアー東京に到着したゲストは、フードホールに集合。

ファンにとってはおなじみ、作中にも登場するドリンク・パンプキンジュースで乾杯！

新学期の始まりをお祝いした後、ゲストはツアーを楽しみました。

1日限りのスペシャルメニュー「バック・トゥ・ホグワーツプレート」

フードホールで愛されている食事の人気者が1プレートに。

特別な日のお祝いにぴったりの詰め合わせメニューが、9月1日限定で販売されました。

1年に1度の特別な日「バック・トゥ・ホグワーツ」をお祝いするスペシャルイベント。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」特別イベント「バック・トゥ・ホグワーツ」の紹介でした☆

