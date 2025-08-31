かつての高級ステーションワゴン

今回ご登場願ったハンバー・ホーク・エステート・シリーズIVとスーパースナイプ・シリーズVは、クラシックカー博物館のグレート・ブリティッシュ・カー・ジャーニーが管理する車両。いずれもモデル末期の仕様で、当時のナンバープレートを維持している。

ホーク・エステートの初代オーナーは、ムーアズ殺人事件の判事、フェントン・アトキンソン氏。15インチ・ホイールを履き、堂々とした風格を滲ませる。防音材が張られたボンネットを開くと、1950年代らしい景色が広がる。



ハンバー・ホーク・エステート・シリーズIV （1957〜1967年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

テールライトのリフレクター部分は、給油リッドを兼ねている。テールゲートは上下二分割で、荷室も美しく仕立てられ、かつての高級ステーションワゴンだと実感させる。

ドアは深い角度まで開き、綺麗に閉まる。サイドウインドウは手動のワインダーだが、動きは滑らか。ウッドパネルの質感は、上級仕様のスーパースナイプに届かないけれど。後期型でシートはPVC張り。ハンバーの工場を旅立ったばかりのように、真新しい。

ピクニックテーブルにロールス風の小物入れ

サルーンのスーパースナイプでは、後席の前方へピクニックテーブルが備わる。グローブボックスはホーク・エステートよりひと回り大きく、ロールス・ロイス風のシャッター付き小物入れも用意されている。

シートやドアの内張りはグリーンのレザーで、特有の香りが漂う。ウッドパネルは艶が強すぎるが、本物のウォールナットだ。



どちらのダッシュボードにも、メーターの上にハイビームやイグニッションの警告灯が並ぶ。ヒーターとファン、チョークのスイッチは滑らかに動く。

変速の必要性を感じさせないトルク

スーパースナイプの3.0L直列6気筒エンジンは、60km/hまで颯爽と全長4775mmのサルーンボディを引っ張る。トルクが太く、変速の必要性を感じさせない。アイドリング時から、聞き心地の良いサウンドを静かに響かせる。

コラムから伸びるシフトレバーは正確にゲートを選べ、動きも軽い。2速からでも活発な加速を披露し、130km/hでの巡航も余裕綽々。同時期のライバルを追い越すのに、不満ない余力を残している。



ホーク・エステートの2.3L直列4気筒も軽々と回り、マイルドなノイズを微かに響かせる。最高速度は136km/hだが、体感的にはさほど非力な感じはない。前輪のディスクブレーキはサーボで強化され、制動力は充分。直進安定性も褒められる。

ステアリングは、スーパースナイプはパワーアシストされ、軽快に回せるもののセンターへ戻るのに僅かな遅れがある。ホークの方が、身軽にフロントノーズを操れる。気張るとボディロールは大きく、アンダーステア傾向で、スキール音は小さくないが。

英国車らしい魅力 愛された理由へ共感

忘れ去られつつあるハンバーだが、往年の英国では敬意を集めるブランドだった。特にスーパースナイプは、自身の名を関したオーケストラを擁した音楽家のジョー・ロス氏や、コメディアンのハリー・ワース氏から選ばれた。

不祥事で追われた政治家のジェレミー・ソープ氏は、1970年代まで愛用した。リクライニングシートや可変式セレクタライド・ダンパーが標準で、レザー風ルーフと専用内装で仕立てられたインペリアル仕様を。



しかし、最盛期は過ぎていた。1957年からの2年で1万5539台を販売したホークながら、以降は年間2000台を下回った。スーパースナイプも当初は年に7000台前後売れたものの、モデル末期には1000台前後へ低下。大幅な値引きもされた。

台頭したのは、トライアンフやローバーの競合たち。欧州大陸からも、スポーティなモデルが次々に上陸した。ハンバーが3.0Lで叶えた動力性能は、2.0Lで達成されていた。

それでも、ホーク・エステートとスーパースナイプは、英国車らしい魅力で溢れている。アメリカ車とは違う個性を求めた層から、愛された理由へ筆者は共感できる。

協力：グレート・ブリティッシュ・カー・ジャーニー

ホーク・エステートとスーパースナイプ 2台のハンバーのスペック ハンバー・スーパースナイプ・シリーズV（1958〜1967年／英国仕様）

英国価格：1495ポンド（新車時）／1万2000ポンド（約238万円／現在）以下

生産数：3031台

全長：4775mm

全幅：1753mm

全高：1549mm

最高速度：160km/h

0-97km/h加速：16.2秒

燃費：5.7-7.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1656kg

パワートレイン：直列6気筒2965cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：129ps/5000rpm

最大トルク：23.0kg-m/2600rpm

ギアボックス：3速マニュアル（後輪駆動）

ハンバー・ホーク・エステート・シリーズIV （1957〜1967年／英国仕様）

英国価格：1341ポンド（新車時）／1万2000ポンド（約238万円／現在）以下

生産数：4万1191台（シリーズ合計）

全長：4686mm

全幅：1753mm

全高：1549mm

最高速度：136km/h

0-97km/h加速：25.0秒

燃費：6.0-8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1502kg

パワートレイン：直列4気筒2267cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：79ps/4400rpm

最大トルク：16.5kg-m/2300rpm

ギアボックス：4速マニュアル（後輪駆動）



