浜辺美波『24時間テレビ』の“激やせ”フェイスラインに騒然　永瀬廉との完全隔離に違和感の声も

8月30日、夏の風物詩『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）が放送を開始した。その出演者の中で特別注目を集めているのが、女優・浜辺美波だ。

同番組のチャリティパートナーを務める浜辺は、番組冒頭からメイン会場となる両国・国技館に登場。水色のチャリTシャツを着用し、髪の毛を一つに束ねて爽やかな姿を見せた。

ところが、彼女のスッキリとした印象に多くの視聴者が驚いている様子だ。

《浜辺美波すっごい痩せたね》

《なんか痩せたかしら？》

X上では、痩せたのではないかという指摘が並ぶ。

「髪を束ねていたからなのか、浜辺さんのフェイスラインがいつもよりもはっきりしているように感じました。浜辺さんは首が長いので、小顔さが際立っていましたね。彼女がコメントをするときはもちろん、VTR中にワイプに映る際にも、そのほっそりした姿は二度見してしまうほどでした」（テレビ局関係者）

元々細身の彼女がさらに変化したのだろうか。そのビジュアルとともに視聴者が目を向けたのは、やはり熱愛相手のKing ＆ Prince・永瀬廉との距離感だ。

「番組冒頭、浜辺さんは他の出演者とともに両国国技館に登場したものの、永瀬さんはVTRで出演。さらに、永瀬さんが担当する、視聴覚障がいの子どもたちとバリアフリーな花火を打ち上げるという企画は、19時ごろにVTRでオンエア。その際には、出演者がワイプに映るなか、浜辺さんだけは映ることはありませんでした」（前出・テレビ局関係者）

これに違和感を覚えた視聴者が、X上で次々と声を上げた、

《永瀬廉と浜辺美波は、同じ空間に居させないようにという作戦？》

《ワイプでのツーショも映さないぞという謎の日テレの使命を感じて、逆に違和感で、気持ち悪いんだけど》

浜辺と永瀬の熱愛が発覚したのは2025年7月。『NEWSポストセブン』によって報じられた際、すでに24時間テレビのキャスティングは決定していた。急遽その対応を行ったことによる綻びが生じてしまったのかもしれない。

「2人をどう扱うかは、わざわざ会議でも話し合われました。1週間前から同番組の日テレジャック企画が始まりましたが、浜辺さんの姿はなく、放送前から配慮していましたね。24時間という長丁場の生放送で、現場の空気はいやが上にも張り詰めています。今回は熱愛が発覚したことで、関係者一同、気が抜けないオンエアとなりました」（前出・テレビ局関係者）

大女優と人気俳優のカップルは多くの人を巻き込んだようだ。