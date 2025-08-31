Ãë¤âÌëÃæ¤â¥âー¥Ë¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¿·½É¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤ÇÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´Ö±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ëÌ¾Å¹¡ØÄÁÆÝ¡Ù¤Ø
¡ü¿·½É¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤ÇÇ¯ÃæÌµµÙ¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥âー¥Ë¥ó¥°¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¡¢Ä«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤È¤Ó¤¤êÁáµ¯¤¤·¤¿Æü¤Î½ÐÁ°¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ß¤¬½Å¤¿¤¤Ãë»þ¡¢Ë»¤·¤«¤Ã¤¿Æü¤ÎÍ¼¹ï¡¢ÆÝ¤ó¤Àµ¢¤ê¤ÎÌÀ¤±Êý¡Ä¡Ä¡£¸½Âå¿Í¤ÎÄ«¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÄ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾ì½ê¤¬¡¢¿·½É¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£365Æü¡¢24»þ´Ö¡¢ÉÔÌ²ÌµµÙ¤Î¤Ö¤ÃÄÌ¤·±Ä¶È¡£¼«²ÈÀ½¥Ðー¥¬ー¤ò¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¥³ー¥Òー¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ªー¥×¥ó¤«¤é40Ç¯Ä¶¡£·Ý½ÑÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÈþ¿Í¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬1Æü4¸òÂåÀ©¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢ÎÁÍý¤È²ñÏÃ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£ÆÝÊ¼±Ò¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ìë¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎµÊÃãÅ¹É÷¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ðー¤ËÀøÆþ¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·½É¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤È¤Ï¡©
¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ë¤¢¤ë¡¢»°ÈÖ³¹¤È¤¤¤¦Ï©ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡Ö¿·½É¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¢¤ëÌó2000ÄÚ¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¥³ー¥È1¤ÄÊ¬¤Û¤É¡Ë¤Î¶¹¤¤¶è²è¡¦7¤Ä¤ÎÏ©ÃÏ¤Ë±è¤Ã¤Æ¸Å¤¤ÌÚÂ¤Ä¹²°¤¬Ì©½¸¤·¡¢300¸®¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê°û¤ß²°¤ò¤Ï¤·¤´¼ò¤Ç¤¤ëÆÝÊ¼±ÒÅ·¹ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡Àï¸å¤Î°Ç»Ô¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤¿¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ï¡¢ÀÄÀþÃÏÂÓ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢1960Ç¯Âå¤´¤í¤«¤é¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥¢¥ó¥°¥é·Ý½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¿·½ÉÊ¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¶½Î´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡80～90Ç¯Âå¤Ë¤ÏÃÏ¾å¤²¤È¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê¥´ー¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¤ªÅ¹¤âÁý²Ã¡£¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷¾ð¤ÈÅ¹¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤°û¿©Å¹³¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥°¥êー¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹ÔµÒ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡¢Ì²¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡ØÄÁÆÝ¡Ù¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Æ±¤¸·úÊª¤Î1³¬¤Ï·ÏÎóÅ¹¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¡¢¼èºà¤ò»î¤ß¤¿¤ªÅ¹¤¬¡¢¡ØÄÁÆÝ¡Ê¤Á¤ó¤É¤ó¡Ë¡Ù¤È¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¡ÊÆ±¤¸·úÊª¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë·ÏÎóÅ¹¡Ë¤Ç¤¹¡£¸½¥Þ¥¹¥¿ー¤Î»þÂå¤À¤±¤Ç¤â40Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢Ï·ÊÞ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÀ¨¤¤¤Î¤Ë¡¢¡È24»þ´Ö¡¦365Æü¤Ö¤ÃÄÌ¤·±Ä¶È¡É¤È¤¤¤¦Å´¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ÑÂ³¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ðー¤Ê¤Î¤Ë¥³ー¥Òー¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤ªÄÌ¤·¤È¾Î¤·¤¿Î©ÇÉ¤Ê¿©»ö¤ò¥é¥¤¥Ö¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢µ×¡¹¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿É®¼Ô¡£ÉÔÌ²ÉÔµÙ¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¿·½É¤ÎÃæ¤Î¿·½É¤È»×¤ï¤ì¤ëÅ¹¤Ç²á¤´¤»¤ë¡ÈÄ«¡É¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ±«¤Î¤Ê¤«±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¤³¤È¤·¤Ð¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Å¹¤ÎÁ°¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤ÎÅ¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸ÇÍ¤ÎÈÖÃÏ¤ä·úÊªÌ¾¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½»½ê¤À¤±¤Ç¤ÏÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÂÏ©¤òÃµ¸¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î´¶¤¸¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¥¦¥±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤â¡£Ææ¤ÎÄ¥¤ê»æ¤À¤é¤±¤Î¾®¤µ¤Ê¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢µÞ¤Ê³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥¬ー¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¥éー¥á¥ó¤â¥µー¥Ó¥¹!?
¤³¤ÎÆü¤ÎÈþ¿Í¥Þ¥Þ¡¦¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤ÈÉ®¼Ô
¡¡¡ØÄÁÆÝ¡Ù¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë10ÀÊ¤Û¤É¤¬ÊÂ¤Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¹½Â¤¡£°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¤¡£Å·°æ¹â¤ä³¬ÃÊ¤ÎÈ´¤±´¶¤â¤¢¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¯¤Æ²ø¤·¤²¤Ê³°´Ñ¤Î°õ¾Ý¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¾¯¤·¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡¡
¡¡½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤³¤È¡¢½©»³¼îÎ¤¤µ¤ó¡£¤³¤Î¿Í¤Î¤µ¤Ð¤±¤¿¥ªー¥é¤¬¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÀÊ¤Ë¤Ä¤¯¤äÈÝ¤ä¡¢¤ªÊ¢¤¬¥°～¥Ã¤ÈÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹»ä¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¥Á¥ãー¥¸ÎÁ¤Ï1000±ß¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¤ªÄÌ¤·¤¬1ÉÊ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¡£
¡¡¹õÈÄ¤Î¥á¥Ë¥åーÉ½¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Î¤Û¤«¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó¤Ê¤É¼çÌòµé¤ÎÎÁÍý¤¬¤º¤é¤ê¡£¤³¤ì¤òÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö»ÏÈ¯ÂÔ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¶î¤±¹þ¤á¤ë¤·¡¢¤³¤³¤Ï¤Þ¤¡¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅ¹¤Ë¤¤¤¿¾ïÏ¢¤µ¤ó¡£
¡¡Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤ò½Ð¤·¡¢Ã¯¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡È¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡É¤È¤¤¤¦Îã¤¨¤â¡¢¤¢¤Ê¤¬¤Á´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç¼ê¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤¹¤é24»þ´Ö±Ä¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¡£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î°û¿©¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¸Ä¿ÍÅ¹¤¬¥¦¥ó½½Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¡ÒÄÁ¡Ó¥Ðー¥¬ー
ËÜÆü¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¤Ï¡¢¥½¥Æー¤·¤¿ÆÚÆù¤Î¥Ðー¥¬ー¡ÖÄÁ¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¡£ÆÚÆù¡ß¥Áー¥º¡ß¥ì¥¿¥¹ver.¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー7¡§¾Æ¤¤½¤Ð3¤Î³ä¹ç¤Ç¿Íµ¤¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢Âç¤¤¤¡ª ¤Ç¤â¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¨¥¢¥êー¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤¡ª ¥Ð¥ó¥º¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÚÆù¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ü¤ß¤Î¤â¤Î3～4Ëç¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¥½¥Æー¡£¥Ðー¥Êー¤Î²Ð¤Ç¤È¤í¤±¤¿¥Áー¥º¡¢¤·¤ã¤¤Ã¤È¿·Á¯¤Ê¥ì¥¿¥¹¤ò¶´¤ß¡¢ÆÃÀ½¥½ー¥¹¤ÏÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤¿¤Ó¤ËÄ´¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤Î¹þ¤ß¶ñ¹ç¡£
¡Ö¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤È¤«¡¢º£¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¤Æ¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤Ç³ä¹ç¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÌ£¤¬°ã¤¦¤«¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥¿ー¼þÊÕ¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ºà¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡¦Ä´Íý´ï¶ñ¤¬¤È¤³¤í¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤âÄ´Íý¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤æ¤¯¼êºÝ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¡£¤½¤Î1»®¤ò¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ò¤·¤µ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥ß¥Ä¤ÎßäÀù¥³ー¥Òー
¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¶¦¤Ë¡¢600±ß¤«¤é¡£¤¿¤À¤·¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤é¤·¤¯¡ÖÆÝ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤ÏÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤¢¤ê¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ª¼ò¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Êー¤ò¼é¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥Ðー¥¬ー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢ßäÀù¥³ー¥Òー¡£°ìÇÕ¤º¤ÄÆ¦¤«¤éÈÔ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤â¹â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»ä¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÆþ¤ê¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥Ö¡¦¥³ー¥Òー¡Ê¥Û¥Ã¥È¡Ë¡×¡£µíÆý¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÂåÍÑÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥å¥ê¤µ¤óÈ¯°Æ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ê¤¤ÍËÆü¤Ë¤â¹¤Þ¤ê¡¢±£¤ì¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥Þ¥ê¥Ö¤Ï¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÉ÷Ì£¤Î´Å¤¤¥ê¥¥åー¥ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤È²¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤¬²ò¤¤Û¤°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤¬¥¸¥å¥ê¤µ¤ó°ì²¡¤·¤Î¥Þ¥ê¥Ö¥³ー¥Òー¡¢º¸²¼¤ÏÇ»¤¤¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¢±¦²¼¤Ï¤ªÌ£Á¹½Á
¡¡¤ªÂØ¤ï¤ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÄà¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤âÃíÊ¸¡£¤ª¼ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¤ò´¶¤¸¤ëÇ»¤µ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÓË¸Æ¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°¤Î¼èºà¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬Êø¤ì¤Æ¤æ¤¯¡Ä¡Ë¡£
¡¡¡º¤Ë¤ÏºáÌÇ¤Ü¤·¤Ë¡Ê¡©¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÌ£Á¹½Á¤ò1ÇÕ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢º£Æü¤Î¼èºà¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¼ÁÌäºÆ³«¤Ç¤¹¡ª
Â¿·ÝÂ¿ºÍ¡ªÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á
¡¡¡Ö¤³¤³¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ13Ç¯¡£¤â¤¦¤¹¤°ºÇ¸Å»²¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¡£¤½¤¦¾Ð¤¦¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ØÄÁÆÝ¡Ù¤È¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Ë¤Ï20Ì¾¤â¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¡£¹âÎð¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏËè½µÅÚÍË¤Î17～23»þ¤À¤±¡£ËÜ¶È¤Ï·Ý½Ñ²È¤Ç¡¢¶á¡¹¡¢´ØÀ¾¤ÇÅ¸¼¨¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¸ì³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÄÌÌõ¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿Î³Â·¤¤¤Î½÷À¤¿¤Á¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òËÜ¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÉñÍÙ¤ä²»³Ú¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤ä¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿
½Ð¶Ð¤Î»þ´Ö³ä¡£24»þ´Ö¡¦365Æü¡¢Å¹¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤âÂ¿¤¤
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Å¹¤ËÂÚºß¤·¤¿¤Î¤Ï3»þ´Ö¤Û¤É¡£¤³¤Î´Ö¡¢¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎµÒÂ¤¬°ìÀÚÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÁïÌÀ¤µ¤ä°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤Ë¡¢¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¸Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÄ¹µï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡É¤ÎÄêµÁ¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤ÈÂç»¨ÇÄ¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡Ò¿Í¡Ó¤òºÇÂç¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¹¤ë¤ªÅ¹¡£
¡¡¤½¤ì¤òµá¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Èµ¤·Ú¤Ê¼Ò¸ò¤Î¾ì¡É¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»²²Ã·¿¤Î¹¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñ¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦Åª¤ÊÌäÂê¤«¤é¡¢Ê¸³Ø¤äÅ¯³Ø¤Ê¤É·Ý½ÑÊ¬Ìî¡¢Îø°¦¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤³¤È¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤ËµÒÁØ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤æ¤¯¤Î¤â¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤ï¤º¤«10ÀÊ¤Î¶¹¾®¶õ´Ö¤¬¡¢ÁÛÁüÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ¸ÂÂç¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»¤Î·Ú²»Éô¤ÎÆ±µéÀ¸3¿ÍÁÈ¡¦¥¤¥È¥¦¤µ¤ó¡¢¥¢¥¬¥Ä¥Þ¤µ¤ó¡¢¥¤¥Á¥à¥é¤µ¤ó¡£Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥«¥¥Ð¥é¤µ¤ó¡Ê¥ï¥¤¥ó´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡Ë¤Ï¡¢°ì»þÂàÀÊÃæ¡ª
¡¡¥³ー¥Òー¤òÊÒ¼ê¤ËÃÌµÁ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç18À¤µª¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤ÏÀ·ÁÀ®¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ò¥³ー¥Òー¥Ï¥¦¥¹¡Ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£ÆüËÜÈÇ¤Ï¡¢ÌÀ¼£´ü¤Î1988Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤ª¼ò¤ä¿©»ö¤È¶¦¤ËÊ¸²½¿Í¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Î®¤Î¡Ò¥«¥Õ¥§ー¡ÓÊ¸²½¤ÎÂçÎ®¹Ô¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µÊÃãÊ¸²½¤Î·ÏÉè¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡¢¾¯¤·´Ö¤ò³«¤±¤¿¾¼ÏÂ´ü¡£Àï¸å¤Î1959Ç¯¤´¤í¤Ë»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡Ò¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡á·Ú¿©¤ò½Ð¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー±Û¤·¤Ë³§¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢Âç½°¤äÃÏ°è¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¿È¶á¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£Í·¶½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·òÁ´¤Ë¸ì¤é¤¤¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤¿¾ì½ê¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â³«Âó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ÎÅ¹ÊÞ·ÁÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡© Ã±¤Ê¤ë¡ÈÍøÊØÀ¡É¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ¤·Ú¤Ë¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤Æ¤Û¤·¤¤――¤½¤ó¤Ê¥ªー¥Êー¤µ¤ó¤Î¿®Ç°¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·½É¥´ー¥ë¥Ç¥ó³¹¡£ÁÏ¶È40Ç¯°Ê¾å¤ÎÏ·ÊÞ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ØÄÁÆÝ¡Ù¤È¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ï¸Å¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸Ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¡È¥Í¥ª¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡É¡£¥Ðー¥¬ー¤È¥³ー¥Òー¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Æü¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²ñÏÃ¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÈÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¥âー¥Ë¥ó¥°¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡üSHOP INFO
ÄÁÆÝ¡¿¥·¥ã¥É¥¦
½»¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1-1-8 ²Ö±à3ÈÖ³¹
TEL¡§03-3209-9530
±Ä¡§24»þ´Ö
ÌµµÙ
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¸°æ¤ß¤Å¤
¥¦¥¯¥ì¥ì¤Ç»þ¶õ¤òÏÄ¤Þ¤»¡¢ÁÏºî¹ÖÃÌ¤Ç¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤ò¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤¹¤ëÇÐÍ¥/²Î¤¤¼ê¡£·ÄØæÂç³Ø±¡KMD¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò³Ø¤Ö¡£Ì¤Íè¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò³«È¯¡¢¿©¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¡£¿©Âî±é½Ð²È¤È¤·¤ÆSNS¤ËºîÉÊÅê¹ÆÃæ(#¥ß¥Å¥¥Ã¥Á¥ó)¡£¡ù2025.4~ÃÏÊýÁÏÀ¸¿©Ê¸²½Âç»È(ÃÏ¸µŽ¥¿·½É¥¨¥ê¥¢Ã´Åö)¡£Âè3¤ÎÌÜ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÈ¯·¡ÁÏÂ¤!
https://lit.link/mizukichen