²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È·éÇò¡É¡¡¸µÆ¹¸µ¤¬·ãÇò¤·¤¿¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Î¾ï½¬À­¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë»þ¤âÅÒ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×

¸µÆ¹¸µ¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ö¤ê¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¡È·éÇò¡É¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î29Æü¡¢ÂçÃ«¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ãË¡ÅÒÇî¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ¹¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤¬¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£À¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤¿¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë»ýÏÀ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾×·â¤ÎÀ¼¿¿»÷¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤È¶ä¹Ô°÷¤Î¤ä¤ê¼è¤ê
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤â¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤¬21Ç¯9·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë°ãË¡ÅÒÇî¤Ç¤«¤µ¤ó¤À¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÂçÃ«¤ÎµëÍ¿¸ýºÂ¤«¤éÌó1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯4200Ëü±ß¡Ë¤Î»ñ¶â¤òÉÔÀµ»ÈÍÑ¡£°ãË¡¤ËÁ÷¶â¤·¤¿ºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¶Ø¸Ç4Ç¯9¤«·î¤ÎÉþÌò¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡Ö»þ¤Î¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤È21Ç¯9·î¤«¤é´Ø·¸À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó1¤«·î¤ÇÆ±¼õ·º¼Ô¤¬¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È³Î¿®¡£Åö¿Í¤ÎÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅÒ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤ÏÂçÃ«¤Î´ØÍ¿¤âµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¤¿Åö½é¤«¤é50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7250Ëü±ß¡Ë¤â¤ÎÂç¶â¤òÂçÃ«Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢ÂçÃ«¤Î·éÇò¤Ï¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤ÎºÛÈ½¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÊ¤¤µ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Åê¤²¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÅÒ¤±¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤âÅÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡Ù¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¤¤¤¤Ê¤ê4000Ëü¥É¥ë¤ÎÅÒ¤±¤ò»Ï¤á¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÃ«¤Î»î¹çÃæ¤Ë¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶¼õ·º¼Ô¡£¤½¤Î°ÍÂ¸¤Ö¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤â¡¢12¥«·î1Æü¤Î¶Øîþ·º¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¡Ö»ä¤Ï¿¼¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸í¤Ã¤¿ÁªÂò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£¼«¤é¤Îºá¤ò¸þ¤¹ç¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Î¾Ú¸À¤òÊ¹¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸åÌ£¤Î°¤µ¤À¤±¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿Æ±»ö·ï¡£¸ø¤Î¾ì¤Çµõ¾þ¤Þ¤ß¤ì¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Ïº£¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
