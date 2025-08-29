タレントのマツコ・デラックス（52）が、29日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。人気チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」のお気に入りのトッピングを明かした。

ついつい注文してしまう居酒屋メニューで盛り上がるスタジオ。広島出身の有吉弘行が「俺って納豆デビューが遅いんですよ、23、4歳なんですよ」と切り出すと、マツコは「有吉さんくらいの年齢で西日本だとまだちょっと浸透してなかったよね」と同調。有吉が「納豆系のメニューは遅れをとってるんで、まだ発見が多い。お揚げに入れるやつとかおいしいですよね」と振ると、マツコは「納豆は無限ですよ」と、冷奴に乗せる、キムチを混ぜるなどお気に入りのアレンジを紹介した。

さらに「カレーにも納豆入れる。CoCo壱のトッピングは納豆、チーズ、ほうれん草しか。それをもう20年ぐらい食べてますから」とし「結局チーズにしてもキムチにしても発酵食品ですから。もう発酵してくださいっていう人生でしたから私は」と熱弁した。

続けて「皆さん1回やってみてください。納豆、チーズ、ほうれん草。これお忘れなくね」と締めると、有吉がすかさず「ナチホ」と合いの手。マツコは「ナチホ、ナチホ。皆さんこれ一度騙されたと思ってやってみてください」と呼びかけた。