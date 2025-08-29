STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ『Hey! Say! JUMP』の中島裕翔が8月28日付けでグループ脱退をオフィシャルサイトで発表した。

【写真】「ジーンズがダサい…」中島裕翔のベストジーニスト賞殿堂入り衣装

サイトでは《Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました》と経緯が説明されている。

中島は引き続き同社の所属タレントとして活動を続け《俳優活動に専念する予定》だ。

通常アイドルグループのメンバーが脱退をする場合、事前に発表が行われ“卒業ライブ”などが行われるもの。中島の場合、即日で卒業となったためネット上ではファンからの疑念の声が相次いでいる。

《こういう急なのは何かありそうだな》

《中島裕翔くんこんな突然卒業!?なんか辞め方的にも何か問題があったか裏がありそう》

《発表当日に卒業となったのは、もしかして過去にやらかし案件があるから?》

中島が過去に起こしたスキャンダル疑惑との関連性を指摘する声がある。

「中島さんは2016年に路上で泥酔した状態で面識のない女性に抱きつき、警察沙汰になったと『週刊文春』に報じられました。女性から被害届が出されいないため事件にはなっていません。2014年にも靖国神社で泥酔トラブルを起こし、ジャニーズ事務所からグループ全体へ“禁酒令”が出されたほどの“酒好き”として知られます。

2023年にはプラスマイナスの岩橋良昌さんがX上で、中島さんから『エアガンで撃たれた』と暴露。岩橋さんの書き込みは名指しこそしていないものの、中島さんを特定できるものでした。こちらも“酒の場”ですので、新たなお酒絡みのトラブルを懸念する声もあります」（スポーツ紙記者）

さらに中島が脱退理由に掲げた“俳優活動への専念”も不可解なものだ。

「もともと『Hey! Say! JUMP』は10人組でスタートしており、ユニット活動やソロ活動も盛んです。2024年6月には有岡大貴さんが女優の松岡茉優さん、同年8月には八乙女光さんが一般女性と結婚しており、プライベートを含めて、旧ジャニーズ事務所のグループの中では自由度の高さで知られていました。

中島さんがグループに所属しながら、俳優活動に力を入れてゆくことも十分可能だったはず。そのため、このタイミングでの即日脱退発表がさまざまな憶測を招いているのです」（前出・スポーツ紙記者）

やはり中島自身の口から“それでもアイドルを辞めたかった理由”を聞きたいところだ。