山本由伸は「過小評価されている」　米老舗メディアが指摘した“日本のエース”の見過ごされている特長とは

山本がドジャースの屋台骨を支えているのは間違いない(C)Getty Images

『CBSスポーツ』は現地時間8月27日、最近のメジャーリーグのトレンドとして3つの話題を深掘りした。その中の一つで取り上げたのがドジャース・山本由伸。「ヤマモトは目立たない。そして過小評価されている偉大な投手の一人だ」と今季の活躍に焦点を当てた。

【動画】山本由伸が酷暑の中で好投！スプリットで空振り三振を奪う

メジャー2年目の今季の山本は、ここまで25試合に先発して11勝8敗、防御率2.90をマーク。現地27日現在では、勝利数はリーグ8位タイ、防御率はリーグ単独8位につける。何よりも、右肩痛で3か月近く離脱した昨季に比べて、開幕から先発ローテーションを守り続けていることが評価されるべきだろう。

「球界最高の投手の座をポール・スキーンズとタリク・スクバルが争っている。ギャレット・クロシェットとクリストファー・サンチェスも類い希な才能を示す。ハンター・ブラウン、フランバー・バルデス、ローガン・ウェブ、故障してしまったがザック・ウィーラーもすごい」

球界最高峰の投手たちの名前を並べた後に、同サイトはこう指摘した。

「それでもヤマモトは、投手自身が関与できるスタッツにおいて、素晴らしい成績を残しているのが事実だ」

投球回数の139回2／3は両リーグ20位。「ただしそれはドジャースのチーム戦略によるものだ。他の投手に対してもそうだ」と伝えた。また「捕手のウィル・スミスが捕球技術に難がある中で、17.5％と高い見逃しストライク率を誇る。打者がスイングしない時にストライクゾーンに投げ込む高い能力を備え、強打されることを防いでいる」と高く評価した。