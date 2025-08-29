U-22日本代表メンバー23名が発表！後藤啓介や塩貝健人、小杉啓太ら「海外組」も選出…U23アジア杯予選に出場
日本サッカー協会（JFA）は29日、AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選に臨むU-22日本代表メンバー23名を発表した。
チームを率いるのは、ロサンゼルス五輪世代の代表監督を務める大岩剛氏。招集リストは以下の通り。
GK：
23．濱粼知康（明治大）
1．小林将天（FC東京）
12．内山翔太（アルビレックス新潟）
DF：
16．稲垣篤志（明治大）
15．尾崎凱琉（早稲田大）
5．関富貫太（桐蔭横浜大）
21．小杉啓太（ユールゴーデン/SWE）
3．永野修都（ガイナーレ鳥取）
4．土屋櫂大（川崎フロンターレ）
22．岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
2．松本遥翔（鹿島アントラーズ）
MF：
13．保田堅心（ヘンク/BEL）
6．菅澤凱（国士舘大）
7．山本丈偉（東京ヴェルディ）
14．名和田我空（ガンバ大阪）
8．嶋本悠大（清水エスパルス）
10．川合徳孟（ジュビロ磐田）
FW：
17．古谷柊介（東京国際大）
11．塩貝健人（NEC/NED）
9．後藤啓介（シント＝トロイデン/BEL）
20．ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
18．石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
19．新川志音（サガン鳥栖U-18）
年齢的に全選手がU-20だが、ロス五輪世代の主力であるU-20日本代表は、9月末から船越優蔵監督とともにU-20ワールドカップに臨む。
そのため、今回の活動はU-20日本代表の当落線上のメンバーに、インターナショナルマッチウィークのため招集可能な海外組を加えた形となっている。
後藤啓介や塩貝健人、小杉啓太といった海外組の有力選手にも注目のU-22日本代表は、ミャンマーのヤンゴンにて同世代のアフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦する。