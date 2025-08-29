U-22日本代表メンバー23名が発表！後藤啓介や塩貝健人、小杉啓太ら「海外組」も選出…U23アジア杯予選に出場

日本サッカー協会（JFA）は29日、AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選に臨むU-22日本代表メンバー23名を発表した。

チームを率いるのは、ロサンゼルス五輪世代の代表監督を務める大岩剛氏。招集リストは以下の通り。

GK：

23．濱粼知康（明治大）

1．小林将天（FC東京）

12．内山翔太（アルビレックス新潟）

DF：

16．稲垣篤志（明治大）

15．尾崎凱琉（早稲田大）

5．関富貫太（桐蔭横浜大）

21．小杉啓太（ユールゴーデン/SWE）

3．永野修都（ガイナーレ鳥取）

4．土屋櫂大（川崎フロンターレ）

22．岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

2．松本遥翔（鹿島アントラーズ）

MF：

13．保田堅心（ヘンク/BEL）

6．菅澤凱（国士舘大）

7．山本丈偉（東京ヴェルディ）

14．名和田我空（ガンバ大阪）

8．嶋本悠大（清水エスパルス）

10．川合徳孟（ジュビロ磐田）

FW：

17．古谷柊介（東京国際大）

11．塩貝健人（NEC/NED）

9．後藤啓介（シント＝トロイデン/BEL）

20．ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

18．石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

19．新川志音（サガン鳥栖U-18）

年齢的に全選手がU-20だが、ロス五輪世代の主力であるU-20日本代表は、9月末から船越優蔵監督とともにU-20ワールドカップに臨む。

そのため、今回の活動はU-20日本代表の当落線上のメンバーに、インターナショナルマッチウィークのため招集可能な海外組を加えた形となっている。

後藤啓介や塩貝健人、小杉啓太といった海外組の有力選手にも注目のU-22日本代表は、ミャンマーのヤンゴンにて同世代のアフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦する。